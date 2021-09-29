Федот Тумусов откликнулся на резонансный случай с лесником, которого пытаются сделать козлом отпущения.

В своих соцсетях якутский депутат пишет: @fedot_tumusov Здесь необходимо вступиться не только мне. Тот случай, когда нужна максимальная огласка для того, чтобы остановить беззаконие.



На многодетного лесника (инженера по охране леса) Николая Лукина возбуждено уголовное дело из-за того, что при тушении пожара в селе Мэлдьэхси погиб человек, Элбаги Игитян.



Вот только Николай на том участке не работал и к трагедии не имеет никакого отношения. Но из него сделали крайнего, чтобы не искать настоящих и высокопоставленных виновных.



Написал генпрокурору с просьбой провести объективное расследование и отпустить невиновного человека. Лесники первыми приняли на себя удар стихии, в теперь должны отбиваться ещё и от следователей.





Потребуйте для Николая свободы и вы. Иначе следующие пожары тушить будет некому: кто останется на такой работе, зная, что его же во всем и обвинят?