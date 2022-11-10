Тумусов о решении Госдумы по поводу видео Тюняева

Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов сообщил в своем тгк t.me/fedot_tumusov:

Сегодня Дума рассмотрела мой проект поручения по поводу скандального видеоролика, который, по моему мнению, направлен на разжигание межнациональной розни и оскорбляет мой народ.

Я предложил, чтобы два Комитета Госдумы — по делам национальностей и по безопасности — обратились к Генпрокурору с требованием разобраться с этой вопиющей провокацией и проинформировать депутатов о результатах. Причем свое предложение я внес еще вчера, но была взята пауза на размышление.

Сегодня ведущий заседание вице-спикер Александр Жуков был не против и уже готов был поставить мое предложение на голосование без возражений, но представитель Комитета по делам национальностей («Единая Россия»), отметив, что видеоблогер свой ролик удалил и публично извинился, предложил все же ограничиться моими уже сделанными депутатскими запросами в Генпрокуратуру и в Следственный комитет. Решили, как предложила ЕР.