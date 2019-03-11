Тумусов о неоднозначности нашумевшего законопроекта

Сегодня, 11 марта, депутат Госдумы ФС РФ от Якутии Федот Тумусов прокомментировал корреспонденту газеты «Ил Тумэн» Елене Воробьевой касательно законопроекта «о суверенном интернете».

В частности, Федот Тумусов подчеркнул, что интернет – место, где граждане чувствуют себя свободными. И, конечно, любое посягательство на свободу встречается в штыки. Об этом говорят проходящие по России митинги за свободный интернет. На вопрос существует ли риск того, что доступ к зарубежным источникам будет ужесточен, а потом и вовсе отрублен для российских пользователей, депутат ответил, что однозначно ужесточение доступа к зарубежным источникам будет. Он добавил, что, если раньше у людей была возможность обхода этих запретов, то теперь ее может не стать.

По его мнению, с одной стороны, это исключит доступ ко всем сайтам, нарушающим российское законодательство, к коим относятся сайты, нарушающие авторские права, интернет-казино, сайты, распространяющие наркотические вещества и т.д.. С другой стороны, это чревато изоляцией от каких-то мировых трендов, например, рынка криптовалют, платежных систем и других.

Федот Тумусов выразил опасение о вероятности того, что в какой-то момент люди не смогут зайти на тот же Youtube или Instagram, и это коснется всех граждан РФ. Однако он отметил, что для осуществления деятельности правоохранительных органов это будет существенной помощью, так как принятие закона будет способствовать уменьшению нелегальной торговли

через интернет и повышению качества противодействия терроризму.

Некоторые специалисты считают, что каждый гражданин окажется под пристальным вниманием спецслужб, так как все выходящие из страны данные будут, скорей всего, контролироваться, проходя через единый канал.

На вопрос корреспондента не приведет ли это к полной изоляции российского сегмента интернета, Федот Тумусов ответил, что закон не преследует такой цели. По его словам, ограничения, конечно, будут, но полностью изолировать наших граждан от мира было бы сумасшествием.