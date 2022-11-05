Тумусов направил запрос генпрокуратуру РФ по поводу скандального видео

В якутских соцсетях и мессенджерах ширится возмущение провакационным видео, размещенным Андреем Тюнеевым «Существуют ли якутские крысы?». Как сообщает тгк Торбозное радио, Тюняев является членом Союза писателей России и Союза журналистов России. Он в своем одноименном youtube-канале (356 тысяч подписчиков) 4 ноября разместил видеосюжет под названием «Существуют ли якутские крысы?», в котором занимается разжиганием национальной розни (возбуждением ненависти либо вражды, а также унижением достоинства группы лиц по признакам национальности), оскорбляя весь народ Якутии.

Некоторые якутяне пишут, что Тюняев этого и добивается, специально провоцирует межнациональный скандал (причем не в первый раз), чтобы привлечь внимание и просмотры, поэтому его лучше игнорировать: Как видно из Википедии этот Тюняев является антисемитом и расистом, а так называемые «труды» его являются псевдонаучными, а зачастую содержат откровенно ложные факты. Диссертацию он не смог защитить. В 2022 году привлечен к уголовной ответственности по ст.207.1 УК РФ и осуждён. В Википедии также отмечают, что он пишет откровенно ложные статьи и публикует их в своем ютуб-канале с целью увеличения своих подписчиков.

Жители Якутии требуют призвать Тюняева к ответственности, обратившись в соответствующие органы.



И как сообщил в своем тгк t.me/fedot_tumusov депутат государственной Думы РФ Федот Тумусов, он сделал запрос в Генпрокуратуру РФ:

— Аккурат в День народного единства по социальным сетям, мессенджерам распространяется ролик, направленный на раскол народов России по национальному признаку.

Некий господин родом из города Тулы с опухшим от алкоголя или другого снадобья лицом несет «словесный понос», оскорбляющий мой народ и всех россиян. Это похмельный бред наркомана или специальный проект за большие гонорары?

При этом подает себя как крупного ученого и писателя. Мне стало интересно, и поискал в интернете его научные изыски. Оказалось, что он издает книги с указанием местонахождения Бостон — Москва. Только непонятно: из американского города Бостон ему присылают готовые материалы или оттуда платят ему зарплату?

И еще. Оказывается, кроме Российской академии наук, существует еще «Академия фундаментальных наук», как он указывает в своих «трудах». Бред? А в Википедии прямо написано, что вся его деятельность носит «лженаучный характер».

Пройти мимо такой вопиющей провокации я, конечно, не могу. И отправляю депутатский запрос на имя Генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича с требованием возбудить уголовное дело против данного гражданина за разжигание межнациональной розни и экстремизм.

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