Тумусов: Как разводят учителей в Якутии…

Как разводят учителей в Якутии, или Новое слово в технологиях админресурса и политическом цинизме

Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов сообщил в своем тгк: ТУМУСОВ.РФ:



Вчера мне позвонил пожилой учитель, живущий в Якутске, с важным вопросом. Дело в том, говорит, что их, учителей, переводят в государственные служащие, поэтому он хотел спросить у меня как депутата Госдумы, какая у них теперь как у госслужащих будет зарплата и пенсия.

Я говорю, что такого закона ГД не принимала, хотя мы в СРЗП и предлагаем так сделать.

Мой собеседник продолжает: «Нам уже сказали, объявили и заставили меня подписать бумаги для регистрации на Госуслугах – мы там должны быть, поскольку становимся госслужащими. Нам так объяснили». И снова вопрос: «Какая будет теперь у нас как госслужащих зарплата и пенсия?»

Ситуация, казалось бы, комичная, и сюжет достоин пера Гоголя или Салтыкова-Щедрина. И это было бы смешно, если б не было так грустно и возмутительно.

Пришлось разочаровать земляка. Объяснил ему, что, очевидно, их заставляют регистрироваться на Госуслугах для того, чтобы они принимали участие в праймериз. А «подписал бумаги» – вероятно, взяли расписку о том, что он разрешает любому другому человеку от его имени регистрироваться на Госуслугах. Но никакого отношения к зарплате и пенсиям это не имеет, просто идёт работа административного ресурса по завлечению на Госуслуги тех, кого там еще нет, с тем чтобы на будущих праймериз ЕР (это будет где-то в середине мая) использовать голоса в электронном голосовании.

Что тут сказать?

Админресурс в Якутии, кажется, превзошла сам себя в цинизме. Так беспардонно обманывать пожилых людей святой для нашего общества профессии Учителя ради красивой картинки при голосовании!

То, что не сделано для людей, некие деятели преподносят как реально уже сделанное! И для чего?! Чтоб получить голоса обманутых ими же избирателей! Это какой-то обман и цинизм в квадрате или в кубе!

Надо найти и разоблачить политтехнологов-мошенников. А кто стоит за ними, мы и так знаем…



Вот тогда и посмеемся. А пока (снова вспоминая Гоголя): грустно, господа…