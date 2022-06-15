Тумусов анонсировал визит Миронова в Якутию

17 июня к нам в Якутию приедет Сергей Михайлович Миронов, сообщил депутат Госдумы РФ Федот Тумусов в своем тгк Тумусов РФ. Он проведет пресс-конференцию «Образ будущего. Российская мечта».

Депутат предложил задавать вопросы лидеру справороссов в комментариях в его телеграм-канале Тумусов РФ.

Фото: тгк Тумусов РФ Источник: тгк Тумусов РФ

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