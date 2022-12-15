15.12.2022
18:50
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Происшествия

Туман на дорогах: два ДТП с пострадавшими

14 декабря около 11 часов утра  том,  что на 66-м километре  РАД «Умнас»  21-летний водитель управляя автомобилем Тойота Пробокс следуя со стороны г. Покровск в сторону г.Якутска не соблюдал дистанцию от впереди едущего автомобиля Ниссан Ад под управлением  34-летнего  водителя и совершил с ним столкновение. «Ниссан Ад» выехала на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Хонда Фрид» под управлением 51-летнего  водителя.

В результате происшествия  63-летняя женщина – пассажир Тойота Пробокс получила травму ноги. В  момент ДТП пострадавшая  сидела на переднем пассажирском сиденье,  пристегнутая ремнем безопасности, ей назначено амбулаторное лечение.

Второе ДТП произошло  около 15 часов дня на 78-м километре РАД «Умнас».  По предварительным данным,  45-летний водитель автомашины Ниссан Х-Трайл, следуя со стороны г.Покровск  в сторону п.Мохсоголлох, при совершении маневра поворот налево, не уступил дорогу автомобилю,  имеющему преимущественным правом проезда, в результате чего совершил встречное столкновение с автомобилем Тойота Виш  под управлением 28-летнего водителя. В результате автоаварии  Виш  от удара отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной Скания, под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП  водитель  и мужчина — пассажир автомашины Ниссан получили травмы, обоим назначено амбулаторное лечение.  

В этих происшествиях все водители были трезвыми, были пристегнутыми ремнями  безопасности. Хочется отметить, что благодаря ремням безопасности никто из участников этих автоаварий с участием нескольких автомобилей не получили серьезные травмы.

По фактам данных  ДТП  проводится проверка.

Госавтоинспекция республики  обращается ко всем водителям: в условиях ограниченной видимости (сильный туман, загазованность воздуха из-за выхлопных дымов транспортных средств, снежная пыль) быть предельно внимательными на дороге и, по возможности, не предпринимать дальних поездок в эти дни! При таких выездах существует большой риск попасть в сложную ситуацию на дороге!

Наибольшей опасности при низком температурном режиме подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает мороза и замерзает. Также в таких случаях возможны проблемы в работе аккумулятора и световых приборов, что может привести к возникновению аварийной ситуации. Поэтому, если выезд нельзя отложить, необходимо проверить все системы машины, — посмотреть заряд аккумулятора, проверить давление в шинах и электрику.

Нужно в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия
Источник: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия

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