Туман на дорогах: два ДТП с пострадавшими

14 декабря около 11 часов утра том, что на 66-м километре РАД «Умнас» 21-летний водитель управляя автомобилем Тойота Пробокс следуя со стороны г. Покровск в сторону г.Якутска не соблюдал дистанцию от впереди едущего автомобиля Ниссан Ад под управлением 34-летнего водителя и совершил с ним столкновение. «Ниссан Ад» выехала на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Хонда Фрид» под управлением 51-летнего водителя.

В результате происшествия 63-летняя женщина – пассажир Тойота Пробокс получила травму ноги. В момент ДТП пострадавшая сидела на переднем пассажирском сиденье, пристегнутая ремнем безопасности, ей назначено амбулаторное лечение.

Второе ДТП произошло около 15 часов дня на 78-м километре РАД «Умнас». По предварительным данным, 45-летний водитель автомашины Ниссан Х-Трайл, следуя со стороны г.Покровск в сторону п.Мохсоголлох, при совершении маневра поворот налево, не уступил дорогу автомобилю, имеющему преимущественным правом проезда, в результате чего совершил встречное столкновение с автомобилем Тойота Виш под управлением 28-летнего водителя. В результате автоаварии Виш от удара отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной Скания, под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и мужчина — пассажир автомашины Ниссан получили травмы, обоим назначено амбулаторное лечение.

В этих происшествиях все водители были трезвыми, были пристегнутыми ремнями безопасности. Хочется отметить, что благодаря ремням безопасности никто из участников этих автоаварий с участием нескольких автомобилей не получили серьезные травмы.

По фактам данных ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция республики обращается ко всем водителям: в условиях ограниченной видимости (сильный туман, загазованность воздуха из-за выхлопных дымов транспортных средств, снежная пыль) быть предельно внимательными на дороге и, по возможности, не предпринимать дальних поездок в эти дни! При таких выездах существует большой риск попасть в сложную ситуацию на дороге!

Наибольшей опасности при низком температурном режиме подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает мороза и замерзает. Также в таких случаях возможны проблемы в работе аккумулятора и световых приборов, что может привести к возникновению аварийной ситуации. Поэтому, если выезд нельзя отложить, необходимо проверить все системы машины, — посмотреть заряд аккумулятора, проверить давление в шинах и электрику.

Нужно в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.