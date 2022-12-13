Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) Туйаара Васильева посетила следственный изолятор

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) Туйаара Васильева совместно с представителями Прокуратуры Республики Саха (Якутия): старшим помощником прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, старшим советником юстиции Тимуром Никифоровым и начальником отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, советником юстиции Татьяной Сараевой посетила следственный изолятор.

В сопровождении заместителя начальника УФСИН Владимира Игнаткина, помощника начальника УФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Антонины Даниловой и других сотрудников проверяющие совершили обход камер, в которых содержатся несовершеннолетние, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, и осмотрели учебный класс.

Во время обхода они интересовались качеством питания, оказанием медицинской помощи, проведением уроков, организацией досуга. Жалоб от несовершеннолетних не поступило.

Кроме этого, проведен совместный личный прием содержащихся в следственном изоляторе женщин, имеющих несовершеннолетних детей. Они обратились с просьбой разъяснить, возможно ли лишение их родительских прав в связи со вступлением приговора в законную силу, и с вопросами о возможности оформления опеки над детьми близкими родственниками и получении ими социальных выплат.

На все поступившие вопросы даны разъяснения.