29.09.2022
12:13
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Светская хроника

Туйаара Алаас вместе с семьей покинула страну

Титулованная красавица и общественный деятель Туйаара АЛААС покинула страну с семьей.

Титулованная красавица со своими боотурами уезжает из Якутии
Титулованная красавица с болью в сердце закрывает свой проект
Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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