Туйаара Алаас тоскует по пандемии

Титулованная красавица, мать четырех боотуров Туйаара Алаас написала в соцсети, что скучает по пандемии.

10 дней как мы в Москве, а по ощущениям кажется всю жизнь. А солнечный Геленджик будто был в другой жизни, то ли все приснилось. Даже жизнь в Якутске кажется чем-то далеким.

Настоящее кажется каким-то нереальным. Порой ощущаю будто время замерло. Но будничные дела, новости и то что кончилась мука в магазинах, возвращают в параллельный мир, который на самом деле происходит сейчас. Мы болтаем с Алисой в пробках, зазеркалье уносит в миг, по радио играет джаз и не услышу видимо голос Меладзе.

Солнце светит и красуется голубое небо над серыми домами, обманчиво выманивая на улицу без перчаток. Снег тает, превращаясь в лужи и грязь. На душе тоска. Тоска по странному времени пандемия. Мне кажется сейчас люди больше всего на свете скучают по тем временам, когда мы просто всем миром замерли под натиском непонятной болезни. А сейчас сами себя загнали в угол.

Знаешь, это не конец. Просто проживём. Отдышимся и пойдём дальше жить, радоваться, любить и петь песни, провожать закаты, спорить о сине-белом платье, звать гости, пить травяной чай, а то и кофе по-ирландски.

Несмотря на всю тревогу, беспокойно и предательски дрожащую как осенний листок на ветру внутри нас, мы любим наших близких, дарим теплые объятия друг другу, смеёмся над глупостями и строим новые планы.

Мир прекрасен, улыбнитесь ✌🏼и почаще улыбайтесь миру