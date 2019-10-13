13.10.2019
16:31
116
Культура & Образование
Туйаара Алаас организует фестиваль якутского языка
В Якутске состоится первый фестиваль якутского языка и воспитания в традициях народа саха. Об этом сообщила на своей странице организатор фестиваля Туйаара Алаас.
Источник: https://www.instagram.com/p/B3jHg4Foj2b/
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