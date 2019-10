Туйаара Алаас организует фестиваль якутского языка

View this post on Instagram

Бывает, что идея летает постоянно рядом в какой-то период. И она дает о себе знать. Заглядывает в глаза. Не дает покоя. Весь год я боролась с внутренним своим состоянием и желанием что-то организовать. И вдруг прорвало! 3 ноября состоится I фестиваль якутского языка и воспитания в традициях народа саха в парке «Россия-моя история». Это будет семейное мероприятие для всех желающих. Тема знания, изучения родного языка набирает невероятный пик актуальности. Существует множество вопросов, запросов и желания, но все висит на воздухе. Мне кажется время растягивалось и дало осознать и почувствовать тот самый импульс который идет от общества и я, наконец, созрела и нашла единомышленников. Я очень часто слышу, что ютуб виноват в том что дети перестали говорить сахалыы и тп. Будем честны — мы родители и все на наших плечах. Поэтому приглашаю на фестиваль, где каждый отчаявшийся и желающий попробует найти ответы на свои вопросы. Мы пригласим специалистов различных направлений: ученых, педагогов, психологов, логопедов, просто родителей со своим опытом. Это не будет скучная лекция, наоборот, интерактив, мастер классы, семинары, public talk, игры, квесты, встречи, концерт, показы и конкурсы. Мы готовим классную программу! Также выпустим специальную книжку-памятку для родителей. Приглашаю к сотрудничеству всех заинтересованных! Пишите в директ🤗 Саха буолан сандаар, киhи буолан килбэй! Кроме этого подписывайтесь в @kyoregei_blog 🙌🏼