Туйаара Алаас анонсировала начало продаж своей книги

Титулованная красавица, мать четырех боотуров Туйаара Алаас вернулась к написанию книги про путешествия а также анонсировала скорое открытие продаж и предложила подписчикам помочь с названием книги.

Спустя больше чем месяц я вернулась к написанию/до писанию книги про путешествия с детьми. Это уже не просто гайд, а целая книга. Добавилось несколько глав. В минуты душевного хаоса я просто исписывала страницы, а мысли теперь так удачно влились в книгу.

Все будет очень честно. И время наступает. И я стала другой. С высоты полета двух разных эпох, которые переплелись в нашу реальность, будет интересно это прочитать.

Предварительно в начале мая открою продажи книги и буду рада вашим предложениям по названию, с меня подарок 🎁 тема: «Путешествия с детьми. Мой опыт с 4мя боотурами»

Вдруг именно ваше название мне понравится и я так назову свой первый «корабль»😌