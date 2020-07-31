Туберкулез. Что надо знать?

Завершающаяся неделя в Якутской республиканской клинической больнице прошла под флагом профилактики туберкулеза. В отделениях больницы проводятся лекции, беседы с пациентами, транслируются видеоролики, предупреждающие об опасности заболевания туберкулезом, стены украшают санлистки.

Туберкулез, пожалуй, самое старое инфекционное заболевание и его совсем не зря называют коварным. Выраженные симптомы заболевания проявляются, увы, зачастую только при необратимых изменениях в лёгких. В большинстве же случаев заболевший туберкулёзом человек длительное время чувствует себя удовлетворительно. Основным источником заражения туберкулезом является больной человек. Из его дыхательных путей, особенно во время кашля, отделяется мокрота, содержащая микобактерии туберкулеза. Мелкие капли мокроты могут попадать в дыхательные пути здорового человека, находящегося рядом. Мокрота оседает на поверхности пола или земли, на предметах и вещах, которыми пользовался больной человек. Инфекция может попасть в организм человека и вследствие нарушения правил гигиены: если не вымыть руки после контакта с поручнями в общественном транспорте или употреблять в пищу немытые овощи и фрукты, плохо обработанное мясо и некипяченое молоко.

Как же уберечься от туберкулеза?

Говоря с врачом-эпидемиологом Сардааной МАКСИМОВОЙ о мероприятиях, проведенных в Перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы, я попросила доктора рассказать о профилактике туберкулеза.

— Какие существуют методы профилактики туберкулеза, Сардаана Васильевна?



— Существуют специфические и неспецифические методы профилактики туберкулеза. Специфические осуществляется двумя способами: с помощью введения вакцины БЦЖ (создание противотуберкулезного иммунитета) и путем назначения химиопрепаратов. Вакцинация БЦЖ проводиться всем здоровым новорожденным на третий-седьмой день жизни, что особенно важно, а ревакцинация — детям в возрасте 7 и 14 лет при отрицательной реакции на пробу Манту. Следует знать, что не привитые дети подвергаются высокому риску заражения туберкулезом. Химиопрофилактика назначается контактным с бактериовыделением: детям и подросткам с виражом туберкулиновой реакции, при гиперергических реакциях на туберкулин, взрослым с посттуберкулезными изменениями в легких при наличии сопутствующих заболеваний (хронические болезни органов дыхания, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка, нервно-психические заболевания, силикоз, алкоголизм, наркомания) и при их лечении стероидными гормонами или иммунодепрессантами. К неспецифическим методам профилактики туберкулеза относятся раннее выявление туберкулеза путем проведения туберкулинодиагностики и флюорографического обследования. Туберкулинодиагностика осуществляется путем проведения пробы Манту и экспресс-метода Диаскинтест.

— Манту делают всем детям?

— Реакции Манту — это внутрикожная аллергическая проба с туберкулином. Ставят вакцинированным против туберкулеза детям с 12-месячного возраста и до достижения возраста 18 лет один раз в год, независимо от результата предыдущих проб. Следует помнить, что о. тказываясь от проведения туберкулинодиагностики, родители подвергают своего ребенка риску развития заболевания в случае его инфицирования возбудителями туберкулеза.

— А что дает Дианскинтест?

— Этот экспресс метод диагностики туберкулеза подразумевает инъекцию в кожу обследуемого человека небольшого количества специального раствора, который содержит белки, характерные только для возбудителей туберкулеза. Считается, что он дает положительный результат только в случае заражения туберкулезом, а также у лиц больных туберкулезом.

— Кому обязательная флюорография?

— Флюорография должна проводиться всем лицам старше 15 лет не реже одного раза в два года. Отдельным группам населения флюорография должна проводиться чаще, один — два раза в год. Своевременно пройденное флюорографическое — залог раннего выявления туберкулеза и, в конечном итоге, первый шаг к выздоровлению.

— Что посоветуете соблюдать, чтобы не заболеть туберкулезом?

— Не уклоняйтесь от назначенной консультации у врача-фтизиатра и прохождения дальнейшего обследования в лечебно-профилактических специализированных противотуберкулезных учреждениях (противотуберкулезный диспансер, отделение, кабинет) по месту жительства.

Выполняйте мероприятия, повышающие защитные силы организма: рациональный режим труда и отдыха, правильное полноценное питание, отказ от курения и употребления алкоголя, закаливание, занятие физкультурой, а также меры, обеспечивающие здоровую жилищную и производственную среду — снижение скученности и запыленности помещений, соблюдение режима проветривания помещения.

Ну, а заболевшим туберкулезом лицам очень важно пройти полный курс назначенного лечения и соблюдать необходимые профилактические меры для предупреждения распространения инфекции.

Такой вот небольшой ликбез. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!