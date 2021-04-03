ТТК без предупреждения ограничил услуги в Якутске

Доступ в интернет у абонентов провайдера ТТК на территории столицы республики ограничен из-за внеплановых ремонтных работ, сообщили телеканалу «Якутия 24» в службе поддержки клиентов компании.

«В Якутске ведутся внеплановые работы. Техники не могут дать точные сроки, когда восстановится интернет-соединение», — сказал оператор. Также представитель ТТК уточнил, что ограничения наблюдаются только на территории Якутска.

В пресс-службе Мининноваций Якутии сообщили, что специалисты проводят проверку. Проблемы со связью начались около 23.00 по якутскому времени вчера, 2 апреля. Кроме доступа в интернет, горожане не могут воспользоваться интерактивным телевидением.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/obshhestvo/dostup-v-internet-u-polzovatelej-ttk-ogranichen-iz-za-vneplanovyix-rabot-v-yakutske