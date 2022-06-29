Труженики спорта удостоены госнаград Якутии

За значительный вклад в развитие мас-рестлинга на российском и международном уровнях, пропаганду и популяризацию национальных видов спорта за пределами Республики Саха (Якутия) присвоить почетные звания «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» ТОМСКОЙ Лене Иннокентьевне, инструктору-методисту отдела развития международного мас-рестлинга государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчаары»; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» АГАПОВУ Алексею Валерьевичу, главному тренеру спортивной сборной команды Республики Саха (Якутия) по мас-рестлингу государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха (Якутия)». Наградить ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОЛИВЕЙРА Вилмара, вице-президента Международной Федерации мас-рестлинга, президента Федерации мас-рестлинга Федеративной Республики Бразилии; ЧЕРНОГРАДСКОГО Павла Викторовича, инструктора штурмового отделения Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Саха (Якутия), члена сборной команды России по мас-рестлингу; ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» АФАНАСЬЕВА Алексея Трофимовича, инструктора-методиста отдела развития всероссийского мас-рестлинга государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчаары». Глава Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 22 июня 2022 г. № 2490

Фото: Надежды Коротовой Источник: ЯСИА

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