Трутнев: В Якутии энергетические аварии создают прямую угрозу для людей

Глава Якутии сообщает в тгк t.me/aisen_nikolaev

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Петрович Трутнев провел совещание по обеспечению надежного энергоснабжения Якутии с участием руководства ответственных федеральных министерств, ведомств и предприятий.

Юрий Петрович подчеркнул, что энергообеспечение в любом регионе России играет очень важную роль. Но в Якутии, с ее суровыми природными условиями, энергетические аварии создают прямую угрозу для жизни и здоровья людей. Поэтому вопросы надежности энергообеспечения необходимо решать в приоритетном порядке.



Крупные энергоснабжающие компании разработают программы, направленные на сокращение аварий в Якутии. Новые меры должны начать реализовывать уже в этом году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«В системе энергоснабжения Якутии наблюдается рост аварий, что является недопустимым. Поэтому компании РусГидро и Россети, в ведении которых находится энергообеспечение, доложили, что готовят программы, направленные на повышение надёжности. Чтобы их быстрее реализовать, мы договорились о том, что введём коэффициент эффективности, связанный с надёжностью, в оплату труда руководителей компаний. Все программы должны быть реализованы таким образом, чтобы в текущем году произошло снижение количества аварий», — заявил Юрий Трутнев по итогам совещания в Якутске, сообщает ЯСИА.

Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, были озвучены планы по введению новых мощностей, ремонту существующих энергетических мощностей для сокращения количества аварий.

«Россети уже выделили финансирование для того, чтобы аварии на их крупнейших подстанциях в Майе и Томмоте больше не происходили. Все вопросы до начала отопительного сезона 2023-2024 годов должны быть решены», — подчеркнул глава.