Трутнев согласился с необходимостью отставки мэра Владивостока

Претензии к работе Олега Гуменюка связаны с затягиванием работы в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста, сообщает ТАСС.

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во вторник по итогам осмотра Владивостока согласился с необходимостью смены главы города Олега Гуменюка. Решение о смене главы города с вице-премьером обсудил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Могу с вами согласиться, вы, действительно, правильно вспомнили, мы эту тему [о неудовлетворительной работе мэра] с вами [осенью прошлого года] обсуждали. Надо предложить ему написать заявление [об отставке] и искать человека, который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему», — сказал Трутнев.

По словам Кожемяко, претензии к работе мэра связаны с затягиванием работы в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста. Среди конкретных объектов он упомянул строительство парковок в центре Владивостока, реконструкцию стадиона «Аванагрд», строительство детских садов, ремонт набережной Спортивной гавани.

Гуменюк руководил мэрией Владивостока с декабря 2018 года, сначала будучи и.о. мэра. В марте 2019 года депутаты городской думы по результатам конкурса избрали его главой города. Его предшественником был Виталий Веркеенко, который в свою очередь сменил Игоря Пушкарева, ставшего фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе.