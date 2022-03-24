Трутнев потребовал «оставить бизнес в покое»

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев потребовал от контролирующих органов оставить бизнес в покое.

«Уверен в том, что контроль должен быть сбалансирован. Он должен быть по тем направлениям, где для страны есть риски. Не то, что здесь вместо буквы «а» написали «б», а сущностно. И всегда надо задавать вопрос: те рекомендации, которые делают по результатам проверки, — они помогут развивать экономику, они людям помогут или наоборот», — сказал Юрий Трутнев.

Правительство разработало программы субсидирования, разрабатываются новые транспортные маршруты, предусмотрено снижение железнодорожных тарифов, таможенных пошлин.

«Несмотря на то, что президент всем поставил задачу сократить административные барьеры, уменьшить количество проверок, когда они не связаны с жизнью и здоровьем людей, отдельные органы исполнительной власти придумали дополнительные формы контроля. Их все надо сегодня убирать как можно быстрее», – считает Юрий Трутнев.

Сегодня Юрий Трутнев прибыл в Якутию. Полпред проведет совещание по ситуации, складывающейся на потребительском рынке.