Трутнев поручил Якутии искать другие способы производства электроэнергии

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам работы энергетического комплекса Республики Саха (Якутия), в том числе формирования тарифных решений в электросетевом комплексе республики и энергообеспечения запада Якутии.

Открывая совещание, Юрий Трутнев подчеркнул, что устойчивое развитие экономики республики, реализация инвестиционных проектов во многом зависит от надежной работы энергетического комплекса региона.

«Главным нашим общим направлением является развитие экономики Якутии в развитии экономики Дальнего Востока. Поэтому энергетики должны в процессе своей работы обеспечивать необходимые потребности экономики с учетом её роста», – отметил он.

В Якутии энергокомпаниями уже реализованы такие масштабные проекты, как строительство первой очереди Якутской ГРЭС-2, ВЛ 220 кВ «Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй». После присоединения Западного и Центрального энергорайонов к ОЭС Востока значительно повысилась надёжность энергоснабжения потребителей региона.

Рассматривались вопросы надёжности работы энергосистемы республики. «С учётом суровых климатических условий – этот показатель для нас основополагающий. В этом году по поручению главы государства в рамках обеспечения Восточного полигона надежным энергоснабжением началась долгожданная реконструкция Нерюнгринской ГРЭС – уже проведены работы по второму и третьему блокам, будут строится дополнительные. Ситуация прошлого года, когда Южный энергорайон был под достаточно серьезной угрозой остановки ГРЭС, уже не повторится», – сказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Как отметил глава ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин, «РусГидро» начало работу по сооружению второй очереди Якутской ГРЭС-2, реализуется масштабная программа по модернизации и расширению Нерюнгринской ГРЭС. «За последний год в ремонт оборудования Нерюнгринской ГРЭС вложен значительный объём инвестиций, который не производился никогда за всю её историю. Мы понимаем сложности прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов и создали беспрецедентно большую группировку ремонтных сил на станции, чтобы исключить технологические сложности, как было прошлой зимой», – сообщил он.

Также ПАО «РусГидро» проводит масштабную работу по модернизации объектов локальной энергетики с использованием технологий ВИЭ. В ближайшие годы современные гибридные энергокомплексы появятся более чем в 70 отдаленных энергоизолированных поселках республики.

При этом обеспечение устойчивой работы распределительных электрических сетей, снабжающих электроэнергией население и объектов экономики Якутии, является приоритетом для энергетиков и властей региона. Здесь основной нерешённой проблемой остаются вопросы тарифного регулирования электросетевого комплекса республики. В ходе совещания было признано целесообразным обеспечить разработку механизма покрытия экономически обоснованных расходов Якутскэнерго. Сбалансированные тарифные решения будут способствовать выполнению необходимых ремонтов на электросетевых объектах Якутскэнерго и реализации новых инвестиционных проектов, что положительно скажется на надежности энергообеспечения потребителей региона.

Обсуждалась ситуация, сложившаяся в Западном энергорайоне республики. В связи с крайним маловодьем на реке Вилюй (второй по маловодности год за весь период наблюдений), запасы гидроресурсов в Вилюйском водохранилище составляют 71% от нормы. Прозвучали предложения по совершенствованию энергосистемы, связанные с уменьшением водности бассейнов, производящих энергию.

«Если есть проблемы с водностью ряда водохранилищ, надо искать другие способы производства электроэнергии, тянуть линии электропередачи из энергодефицитных регионов. Использовать ветер, солнце, может быть, ставить атомные станции малой мощности. Без энергетики республика развиваться не может, не может развиваться экономика. Производство электроэнергии должно подстраиваться под потребности экономики, а не наоборот», – заметил Юрий Трутнев.

Как заявил Виктор Хмарин, в сложившейся ситуации ПАО «РусГидро» выполняет все организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение надежного тепло- и электроснабжения потребителей. В частности, совместно с Системным оператором разработан и уже реализуется комплекс мероприятий, позволяющих компенсировать снижение выработки Вилюйских ГЭС за счёт организации перетока мощности по линиям электропередачи из южного энергорайона Якутии.

По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений. АО «СО ЕЭС, ПАО «РусГидро», правительству Республики Саха (Якутия) обеспечить контроль ситуации в энергосистеме Республики Саха (Якутия) и выполнение необходимых мероприятий, направленных на обеспечение надежного тепло- и электроснабжения потребителей.

Правительство Республики Саха (Якутия) должно в рамках схемы перспективного развития региона представить предложения по обеспечению надежного энергоснабжения Западного района Республики Саха (Якутия), включая проработку возможности использования возобновляемых источников энергии.

Минвостокразвития России, Минэнерго России, правительству Республики Саха (Якутия) поручено представить предложения по стимулированию потребления электроэнергии потребителями Республики Саха (Якутия) с учетом перспективного развития региона.