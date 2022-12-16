Трутнев оценил инновационные проекты якутских резидентов

Юрий Трутнев оценил инновационные проекты резидентов «Квартала труда» в Якутске.

Полпред посетил первый на Дальнем Востоке креативный кластер.

Уникальные проекты якутских разработчиков презентовали заместителю председателя правительства РФ – полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу в новом креативном кластере «Квартал труда». Полпред высоко оценил инновационные разработки и отрасли их применения, передает ЯСИА.

Были презентованы концепция развитии кино от «Сахафильма», кинопроектор ExtraCinema, бренды одежды EIKIRIE, SGREY и Tulluk, проект подключения связи «Арктик Медиа» компании «Арктик-Телеком» и мультимедийный проект «Кындыкан». Также полпред и глава Якутии Айсен Николаев ознакомились с работой анимационной студии Tundra и современной XR-студии

Особое внимание Юрий Трутнев обратил на новую технологию компании «Хоту тент» для защиты техники и военных в боевых условиях.

«Работаем совместно с научно-исследовательским центром «Иваново», они предоставили нам свои патенты на материалы. На этой основе уже создали пологи, снайперские костюмы, палатки, материал для защиты техники, спальные мешки и так далее. Наша разработка позволяет скрыть от тепловизоров технику и бойцов во время ведения боевых действий», — рассказал руководитель военного направления компании Дуолан Андреев.

Каждый проект Юрий Трутнев оценил высоко, пожелав разработчикам успехов.

Напомним, первый на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда» открыли в Якутске 23 ноября. К 2025 году резидентами должны стать 150 предпринимателей и организаций, работающих в области IT, кино, анимации, моды, дизайна, музыки, компьютерной графики, изобразительных искусств, фото- и видеопродакшена. В общей сложности будет создано 1250 новых рабочих мест.