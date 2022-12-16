Трутнев о выравнивании тарифов на электроэнергию

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Петрович Трутнев провел совещание по сохранению механизма выравнивания тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. В связи с изменениями в федеральном законе «Об электроэнергетике», у нас возникли дополнительные расходы бюджета в 2023 году, связанные с поэтапным ростом тарифов для бюджетных потребителей и сферы ЖКХ. Новое расходное обязательство появилось и на финансирование межтарифной разницы на электроэнергию для населения изолированной зоны энергоснабжения. Дефицит средств растет каждый год.

В связи с этим, предложил предусмотреть возможность возмещения из федерального бюджета дополнительных расходов, вызванных изменениями механизма выравнивания энерготарифов. Юрий Петрович поручил Министерству финансов РФ, Минэнерго РФ и Антимонопольной службе в двухнедельный срок проанализировать ситуацию и предложить варианты ее решения.