Трутнев и Николаев в Нерюнгри

Глава Якутии сообщает в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

С заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Петровичем Трутневым работаем в Нерюнгринском районе.

Посетили горно-обогатительный комбинат «Инаглинский» УК «Колмар» . Этот инвестиционный проект реализуется при поддержке Юрия Петровича Трутнева, Минвостокразвития РФ и Корпорации развития Дальнего Востока. С 2017 года ГОК стал резидентом ТОР «Южная Якутия» и это стало отправной точкой его развития. Резидентский статус дал новые возможности развития и привлечение дополнительных инвестиций, что позволило приступить к реализации сразу нескольких масштабных проектов.

Сегодня «Инаглинский» — это не только крупнейшее производство, но и тысячи новых рабочих мест, улучшение социальной инфраструктуры и новое развитие всего Нерюнгринского района и Южной Якутии. Юрий Петрович отметил, что проведена огромная работа, столько же предстоит впереди. Уверен, что в этом году объем добычи угля «Колмар» возрастет до 14 млн тонн.