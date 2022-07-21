21.07.2022
18:58
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Якутия

Трутнев: Будем решать вопрос финансирования дамбы в Верхоянске

Вопрос финансирования строительства водозащитной дамбы в Верхоянске представят председателю правительства страны Михаилу Мишустину. Об этом по итогам совещания по пожароопасной и паводковой обстановке на территории Якутии сообщил вице-премьер РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, передаёт ЯСИА. Полпред ДФО отметил, что самым ключевым вопросом в паводковой ситуации в Верхоянье является строительство водозащитной дамбы.

«Мы вопрос финансирования строительства дамбы в Верхоянске будем ставить в правительстве страны. Приложим все усилия для положительного решения вопроса. Договорились об этом сегодня с министерством природных ресурсов и экологии РФ», — сказал полпред Юрий Трутнев.

Напомним, что накануне вице-премьер РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время визита в Верхоянский район взял на контроль строительство дамбы в Верхоянском районе. Трутнев отметил, что проект дамбы стоимостью 1,3 млрд рублей, окупается за два с половиной года. Проектно-сметная документация дамбы Верхоянска была разработана еще в 2018 году, прошла госэкспертизу и находится в Росводресурсах. С начала дождевого паводка в восьми населённых пунктах Верхоянского района было подтоплено около 580 приусадебных участков, в том числе более 330 жилых домов. Сейчас все населённые пункты полностью освободились от воды.

Фото: Телеграм
Источник: ЯСИА
Один комментарий на «Трутнев: Будем решать вопрос финансирования дамбы в Верхоянске»
  1. Александр 21.07.2022 20:02

    Травка горела…

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