Трупы собак на Зеленом лугу

Подписчики тгк Новости Якутии прислали сообщение и фото о трупах собак на Зеленом лугу Якутска:

Каждый год на Зелёный луг — лёгкие нашего города- вывозят горы строительного мусора. Не говоря уже о кучах мусора после пикников. А также оставляют трупы домашних собак, а ведь их необходимо утилизировать. Ведь ещё неизвестно от какой болезни они погибли. Потом всё это уносит паводком к 203 мкр и дамбе, где потом летом купаются жители города.