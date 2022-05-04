04.05.2022
18:43
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Происшествия

Трупы собак на Зеленом лугу

Подписчики тгк Новости Якутии прислали сообщение и фото о трупах собак на Зеленом лугу Якутска:
Каждый год на Зелёный луг — лёгкие нашего города- вывозят горы строительного мусора. Не говоря уже о кучах мусора после пикников. А также оставляют трупы домашних собак, а ведь их необходимо утилизировать. Ведь ещё неизвестно от какой болезни они погибли. Потом всё это уносит паводком к 203 мкр и дамбе, где потом летом купаются жители города.

Фото: тгк Новости Якутии,
Источник: тгк Новости Якутии,
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