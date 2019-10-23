Что беспокоит трудящихся Горного улуса?

Какие вопросы беспокоят трудящихся в Горном улусе? Как решаются вопросы с оптимизацией штатов в бюджетных учреждениях? Насколько профактив улуса компетентен в вопросах соблюдения трудовых прав и работников? Ознакомиться с ситуацией вчера в Горный улус выезжала профсоюзная рабочая группа на День Федерации профсоюзов Якутии.

По традиции делегация состояла из председателей и специалистов отраслевых рескомов профсоюзов, и в первой половине дня состоялись встречи в трудовых коллективах. Свои волнующие вопросы профсоюзным лидерам задали работники учреждений образования, культуры, агропромышленного комплекса. А также работники ГУП «ЖКХ РС(Я)» и энергетики тоже смогли получить ответы на свои вопросы у своих профсоюзных лидеров. С работниками Горной Центральной районной больницы встретился председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев. В коллективе есть некоторая обеспокоенность в связи с предполагаемым сокращением 29,5 штатных единиц. В трех наслегах будут реорганизованы врачебные участки в ФАПы, а также уже решен вопрос ликвидации противотуберкулезного диспансера в селе Бердигестях. На встрече сокращаемые работники задали вопросы по защите своих трудовых прав в сложившейся ситуации, а также весь коллектив выразил обеспокоенность по поводу ликвидации учреждения. Было сказано, что в данное время рассматривается вопрос открытия лечебного учреждения другого профиля на базе ПТД. На встрече с коллективом ЦРБ также принял участие первый заместитель главы улуса Владимир Спиридонов, который заверил работников что, администрация улуса проводит активную работу по сохранению рабочих мест и что будут рассматриваться все возможные варианты.

Во второй половине дня состоялась встреча с профактивом и обучающий семинар. В присутствии делегации Федерации профсоюзов республики и профсоюзных активистов улуса, 1 заместитель главы Горного улуса Владимир Спиридонов отметил, что одной из острых проблем в улусе является высокий уровень безработицы.

«К сожалению, мы занимаем третье место в республике по уровню безработицы. И тем больнее для нас стало принятие решения об оптимизации в бюджетных учреждениях. На сегодня это является самой острой проблемой среди населения улуса. По результатам проведенной с правительством республики работы, в сферах культуры, образования и спорта никаких изменений не будет. А вот в здравоохранении, к сожалению, без сокращений не обойдется. Конечно, по сравнению с другими улусами у нас число сокращаемых штатов немного, но все же беспокойство среди жителей есть. Поэтому сегодня прорабатываем все вопросы, чтобы сохранить рабочие места, совместно с Министерством здравоохранения республики рассматриваем варианты», — сообщил Владимир Спиридонов.

В своем выступлении председатель координационного совета организаций профсоюзов Алексей Аргунов сообщил, что в Горном улусе членами профсоюзов являются более 2000 человек. В улусе действуют 8 отраслевых улусных комитетов профсоюзов, которые направляют работу членов профсоюзов, содействуют решению вопросов соблюдения их трудовых прав.

В основной информацией перед профактивом Горного улуса выступил профсоюзный лидер республики Николай Дегтярев, который рассказал о принимаемых решениях по повышению оплаты труда в республике, работе Федерации профсоюзов по вопросам дифференциации заработной платы, действию профсоюзов страны по введению «чистого МРОТ», а также развеял недостоверную информацию о якобы снятии северных коэффициентов и районных надбавок.

Далее состоялся обучающий семинар для профактива, где подробно обсуждены вопросы применения трудового законодательства, составления коллективных договоров, особенности проведения специальной оценки условий труда и т.д. Свои уточняющие вопросы профсоюзные активисты улуса смогли задать и на личном приеме, который провели специалисты Федерации профсоюзов республики.

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Завершился День Федерации профсоюзов Якутии в Горном улусе чествованием лучших профсоюзных активистов.