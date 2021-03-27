Трудовыми успехами отметил Водоканал Якутска 80-летний юбилей

Сегодня, 27 марта АО «Водоканал» отметил 80-летний юбилей. Министр ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) Вячеслав Емельянов поздравил работников старейшего предприятия Якутска и Республики Саха (Якутия) со знаменательной датой.

«Вот уже на протяжении 80 лет вы обеспечиваете жителей Якутска главным источником жизни – питьевой водой. Непрерывный темп развития Республики и высокая потребность жителей в качественном водоснабжении ставят перед Водоканалом новые задачи по модернизации инфраструктуры не только в Якутске, но и в других населенных пунктах республики», — отметил Вячеслав Емельянов.

Сегодня предприятие приступило к реализации крупных и важных для республики проектов: строительство канализационного коллектора №3, водоузла №5 и реконструкции канализационного коллектора №1 в Якутске.

В начале марта «Водоканал» ввёл в эксплуатацию водоочистные сооружения в селе Верхневилюйск в рамках программы «Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на период 2019-2023 года». С 2020 года идёт реконструкция канализационных очистных сооружений в посёлке Жатай. В текущем году предприятие приступит к реализации проектов развития системы водоснабжения и водоотведения в Верхневилюйском районе в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» и господдержки Фонда ЖКХ.

В своём выступлении Вячеслав Емельянов выразил отдельную благодарность ветеранам отрасли за вклад в развитие важнейшей сферы коммунального комплекса, а также вручил государственные и ведомственные награды работникам предприятия.

Званием «Заслуженный работник народного хозяйства РС (Я)» отмечена главный механик АО «Водоканал» Ирина Гуринович.

Начальник ПТО Марина Аганина отмечена Грамотой Главы РС (Я).

Знаком «Гражданская доблесть РС(Я)» награждена машинист насосных установок СВ Ольга Игнатова. Грамота Правительства РС(Я) вручена начальнику службы водоснабжения Игорю Парфёнову.

Начальнику участка РМЦ Владиславу Никитенко вручена грамота и. о. первого заместителя председателя Правительства РС (Я).

За большой личный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства награждены знаком «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия)» инженер ПТС Ирина Зимина и начальник СК Альберт Степанов. За заслуги в развитие ЖКХ РС (Я) отмечены слесарь РМЦ Зарицкий Виктор и инженер-химик ХБЛ В.В. Сыромятникова.

Официальной датой точкой отсчета создания предприятия считается 27 марта 1941 года. Именно в этот день был образован Якутский Горводопровод, правопреемником которого сейчас является АО «Водоканал». Первое время на балансе предприятия находилось порядка 3 километров трубопровода и 5 водобудок, а в штате числилось всего 24 человека. Спустя 80 лет, в штате АО «Водоканал» числится больше 1100 высококлассных специалистов, а на балансе предприятия в столице региона находятся множество объектов и десятки километров водопроводных и канализационных сетей.