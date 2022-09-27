Трудовые права мобилизованных

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Рассказываем, кого могут призвать на службу, а кого нет, и что будет с рабочими местами мобилизованных. Материал обновляется по мере публикации нормативно-правовых актов и разъяснений властей.

Кого мобилизуют

Списки мобилизованных формируют территориальные военкоматы на основании мобилизационного задания Минобороны. Как разъяснили в Генштабе, в первую очередь будут мобилизованы те, кто прошёл срочную службу, имеет востребованную военно-учётную специальность (ВУС) и опыт боевых действий. Это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Однако строгой очерёдности призыва не установлено, поэтому повестку могут получить и граждане с другими ВУС.

Повестку вручают только лично или через Почту России. Также её может вручить работодатель по поручению военкомата. В законодательстве не предусмотрены другие варианты вручения. Если повестка пришла, например, под видом сообщения в личный кабинет на Госуслугах, это фишинговое письмо и верить ему нельзя.

Помните, что при призыве по мобилизации альтернативная гражданская служба (АГС) не предусмотрена. Те, кто предлагает «устроить» мобилизованного на АГС, — мошенники.

Возраст мобилизации зависит от воинского звания. Рядовых и сержантов призывают до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

Кому предоставляется отсрочка

Право на отсрочку имеют, согласно ст. 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»:

Забронированные для гражданских нужд сотрудники . Уточнить, есть ли у компании возможность бронировать работников, надо в отделе кадров.

. Уточнить, есть ли у компании возможность бронировать работников, надо в отделе кадров. Временно негодные по состоянию здоровья — на срок до 6 месяцев.

— на срок до 6 месяцев. Постоянно ухаживающие за близким человеком и других опекунов нет. Это право надо подтвердить удостоверением инвалида I группы или заключением медико-социальной экспертизы.

и других опекунов нет. Это право надо подтвердить удостоверением инвалида I группы или заключением медико-социальной экспертизы. Единственные попечители и опекуны родных несовершеннолетних брата или сестры.

брата или сестры. Отцы четверых и более детей до 16 ле т (даже если жена только беременна четвёртым и срок больше 22 недель), отцы-одиночки одного ребёнка до 16 лет.

т (даже если жена только беременна четвёртым и срок больше 22 недель), одного ребёнка до 16 лет. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.

Также отсрочку получили студенты государственных вузов, колледжей, училищ, техникумов и других учреждений среднего профессионального образования (Указ Президента РФ от 24 сентября 2022 г. № 664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации»). Условие — студент получает образование впервые, учится на очной или очно-заочной форме, а учреждение имеет государственную аккредитацию.

Кроме того, Минобороны совместно с Минцифры совместно приняло решение о предоставлении отсрочки для сотрудников аккредитованных организаций ИТ-отрасли, системообразующих организаций в сфере информации и связи и в некоторых финансовых организациях.

Если вы ИТ-специалист, соответствующий условиям предоставления отсрочки, но вам пришла повестка, надо предоставить в военкомат такой пакет документов:

• оригинал трудового договора с работодателем (или заверенную копию);

• диплом о получении профессионального высшего образования;

• выписку из реестра о государственной аккредитации работодателя в сфере ИТ (заверьте её у руководителя);

• справку с места работы о том, что вы задействованы в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры (справку также должен подписать руководитель компании или уполномоченное им лицо).

Специалистам ИТ, связи и медиа, имеющим право на отсрочку, но получившим отказ, надо:

1. Получить в своей организации пакет документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора.

Для сотрудников связи

Для сотрудников СМИ

2. Направить пакет документов в Минцифры на адрес help@digital.gov.ru.

Минцифры обработает полученные документы и направит их в Минобороны.

Мобилизация = увольнение? Нет.

Если сотрудника мобилизовали, за ним сохраняется рабочее место. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас документ ещё не опубликован, однако Минтруд уже разъяснил его основные положения:

Трудовой договор с мобилизованным работником приостанавливается, а не расторгается .

. Пока работник проходит службу, работодатель вправе заключать срочные трудовые договоры и принимать на его место временных сотрудников .

. Постановление относится только к работникам, которых мобилизовали с 21 сентября 2022 года .

. Срок действия новых правил — до конца 2023 года.

Таким образом, увольнять работника на основании мобилизации нельзя. Этой же позиции придерживается Роструд.

Руководитель Минтруда Антон Котяков раскрыл особенности взаимодействия работника и работодателя в случае мобилизации. Сотрудник должен принести работодателю копию повестки. Затем работодатель издаёт приказ о приостановке действия трудового договора. Дополнительное соглашение об этом заключать не надо. Бухгалтерия должна полностью рассчитать и начислить все выплаты, положенные сотруднику, даже если до «зарплатного дня» ещё далеко.

Эти правила относятся также к работникам на испытательном сроке и тем, кто ранее получил уведомление о сокращении. Весь период приостановки трудового договора будет включён в стаж.

Кроме того, на рассмотрение Госдумы уже внесён ряд законопроектов о защите социально-трудовых прав мобилизованных. В частности, предлагается:

освободить мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам до конца службы;

компенсировать 50% расходов на оплату жилья и ЖКХ, а также ОСАГО;

ввести ежемесячное пособие до 3 лет для детей и беременных супруг мобилизованных;

освободить семьи мобилизованных от налога на имущество, родительской платы за детский сад.

В этом же законопроекте предлагается предоставить отсрочку единственным специалистам в сельской местности и единственным кормильцам ребенка-инвалида.

К слову:

решается вопрос и о кредитных каникулах. Банк России уже рекомендовал кредитным и микрофинансовым организациям рассмотреть возможность предоставления отсрочек по по платежам или уменьшением их размера по всем видам кредитов и займов на период мобилизации. Это также планируют закрепить в законе.

Выплаты мобилизованным

Как прокомментировал введение частичной мобилизации президент России Владимир Путин, все мобилизованные будут получать такое же денежное довольствие, как и военнослужащие-контрактники. Госдума рассмотрит законопроект о единовременной выплате мобилизованным гражданам в размере 300 000 рублей. Пока же выплаты производятся регионами по собственной инициативе.

Например:

Москва — 50 000 ₽ ежемесячно каждому мобилизованному. В случае тяжелого ранения или гибели предусмотрена разовая выплата от 500 000 до 3 000 000 ₽.

ХМАО — Югра — единовременная денежная выплата 250 000 ₽ каждому мобилизованному.

Иркутская область — единовременная денежная выплата 100 000 ₽ каждому мобилизованному.

Мурманская область — единовременная денежная выплата 100 000 ₽ каждому мобилизованному и 20 000 ₽ на каждого несовершеннолетнего ребёнка в семье мобилизованного.

Сахалинская область — единовременная денежная выплата 300 000 ₽ каждому мобилизованному.

Ленинградская область — при ранении от 500 000 до 1 000 000 ₽ и частичная компенсация в размере МРОТ за время отсутствия на рабочем месте.

Аналогичные меры поддержки также приняты в регионах:

Достоверная информация о мобилизации

В интернете масса фейков и слухов о мобилизации. Часто их запускают злоумышленники. Они создают фальшивые сайты-агрегаторы билетов, чат-боты для проверки «списков мобилизованных», звонят от имени военкоматов. Есть случаи, когда у граждан вымогали деньги под видом «помощи армии».

Будьте осторожны с покупкой билетов. Ни в коем случае не вводите личные данные и информацию о платежных картах, если не уверены в подлинности сайта, на котором совершаете покупку. Как минимум, надо проверить дату создания сайта.

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Если у вас есть вопросы о мобилизации, звоните на горячую линию правительства 122. Она действует во всех регионах России. Также действует горячая линия Минобрнауки: +7 800 222-55-71 (доб. 1, доб. 2).

Также достоверная информация публикуется на официальном ресурсе правительства «Объясняем.рф».

*Вся информация актуальна на момент публикации материала. Статья обновляется по мере поступления новых данных.