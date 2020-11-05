Трудовой коллектив «Сахатранснефтегаз» понес утрату

Скоропостижно скончался наш ветеран Атнашев Леонид Ажадекович. Он пользовался большим уважением в коллективе за высокий профессионализм и человеческие качества. Был надежным человеком. Для всех. И для руководства, и для коллег, и для друзей и родных. Леонид Ажадекович не боялся трудностей, брался за самые сложные участки в производстве и достойно решал даже самые трудные задачи.

В последние годы он работал начальником Ремонтно-эксплуатационной службы в Линейно-производственном управлении. Он с техникой был на ты. Мог отремонтировать любую технику. Благодаря ему вся автотранспортная техника всегда была на ходу, это особенно важно при ремонтных работах на трассе. За какую бы технику ни брался Леонид Ажадекович – делал на совесть. Коллеги всегда ему доверяли. Таким он грамотным, ответственным работником был.

Леонид Ажадекович больше всего любил природу, просторы родной Якутии. Поэтому с радостью уходил работать на трассу в полевых условиях. Он в душе был тонким романтиком. Чувствовал природу, бережно к ней относился. И природа ему отвечала тем же. Ажадекович славился заядлым охотником и рыбаком.

Его в коллективе все уважительно звали «Ажадекович». Он был наставником многих рабочих, инженеров. Наш Ажадекович в 2015 году ушел на заслуженный отдых. Но родной коллектив не забывал, поддерживал связь. При необходимости всегда помогал советами.

От имени трудового коллектива АО «Сахатранснефтегаз» мы выражаем глубокое соболезнование семье, родным, друзьям Леонида Ажадековича. Скорбим вместе с вами.