Трудовая династии Бакуновых

Михаил Улярых, Галина Улярых, Павел Бакунов, Михаил Рябов, Владимир Сокол, Олег Рябов, Татьяна Рябова, Александр Макеев, Светлана Сокол, Александр Бакунов, дети — Георгий Макеев, Герман Бакунов, Эвелина Бакунова



8 июля по всей России отмечается особый праздник – День семьи. Как гласит история, уже многие века люди почитают святых Петра и Февронию, Муромских чудотворцев, в честь которых и начали отмечать это событие. Считается, что память о покровителях семьи берет свое начало еще до XIV века, а в 1547 году Церковь узаконила народную традицию.

Семья – это поистине святое понятие, ее ценность ничем не измерима. И в столь важный день хочется рассказать об удивительной истории династии БАКУНОВЫХ, рабочий стаж которых в ПАО «ЯТЭК» в совокупности составляет более 125 лет!

У истоков трудовой династии стоит Михаил Бакунов, который в 1964 г. в поисках романтики приехал в Якутию со своей женой. Северная республика очаровала молодую семью, и они приняли решение остаться здесь навсегда. Так, Михаил устроился в компанию на должность помощника бурильщика Ниджилинской экспедиции. Далее Эксеняхская нефтеразведка, Сангарская, Вилюйская, Хапчагайская экспедиция глубокого бурения п/о «Якутгазпром», бурил Толон и Тюнг. Через 20 лет в 1984 году Бакунов перешел в Вилюйский отряд нормативно-исследовательской партии бурильщиком инструкторской вахты. В составе отряда были лишь грамотные и опытные специалисты, прошедшие строгий отбор среди большого количества кандидатов. Он также занимался наставничеством, помогал молодежи найти верный путь в решении сложных задач и строить успешную карьеру. В бригаде его за добрый, отзывчивый, веселый характер ласково называли «дед». В ПАО «ЯТЭК» специалист проработал не много, не мало 25 лет. В 52 года Михаил Бакунов уходит из жизни, но его навсегда запомнят настоящим профессионалом своего дела, который всегда был готов прийти на помощь.

По стопам Михаила пошла его дочь Галина Улярых (Бакунова). Родилась и выросла она в поселке Кысыл-Сыр, здесь же окончила среднюю школу. С детства девочка занималась спортом, защищала честь родного поселка на районных и Республиканских соревнованиях. После получения аттестата поступила в Новосибирск и получила образование инженера-экономиста. Окончив ВУЗ, девушка вернулась в родное село. Несмотря на то, что Галина отмечает о сложностях трудоустройства в п. Кысыл-Сыр, ей удалось найти свое место в компании, в которой когда-то работал ее отец. Сейчас она занимает должность главного специалиста отдела оплаты труда и кадрового администрирования. Является членом комиссии по социальной поддержке сотрудников компании. В ПАО «ЯТЭК» также трудоустроены и ее дети, об этом она с улыбкой на лице говорит: «Дети тоже рядом». На данный момент трудовой стаж Улярых (Бакуновой) Галины составляет более 20 лет, а общий стаж 32 года.

В «ЯТЭК» также работает и Муж Галины Бакуновой Александр Макеев. Они оба выросли окончили Кысыл-Сырскую среднеобразовательную школу. Далее он поступил в Алданский политехнический техникум, отслужил в армии и вернулся в поселок. Александр крепко связал свою деятельность с транспортом, заработав стаж в 35 лет, 16 из которых ему удалось занимать должность капитана-наставника на участке речного флота. Сегодня Александр Макеев уважаемый сотрудник ПАО «ЯТЭК», который трудится в компании вот уже более 25 лет. На данный момент он является начальником автоколонны ООО «ЯТЭК-Сервис».

Дети Галины Улярых (Бакуновой) и Александра Макеева также нашли свое призвание в Якутской топливно-энергетической компании (ПАО «ЯТЭК»). В семье трое сыновей, старший из которых, Алексей, работает в компании слесарем по ремонту технологических установок на новом заводе по выпуску пропан больше 13 лет. Средний сын Михаил начал свою трудовую деятельность еще будучи школьником. В период летних каникул подрабатывал учеником слесаря по ремонту автомобилей. После окончания техникума пришел работать в компанию в качестве оператора по добыче нефти, газа и газового конденсата. При поддержке ПАО «ЯТЭК» и без отрыва от производства он получил высшее образование. Теперь занимает должность мастера по добыче нефти и газа. За приверженность к труду заработал уважение коллектива. После свадьбы привел жену также работать в компанию, где уже долгое время трудится его семья – династия Бакуновых. Пара воспитывает дочь. Может быть и она в будущем станет одним из тех, кто продолжит эту уже сложившуюся семейную традицию. Самый младший из сыновей Георгий пока учится в школе.

Стоит отметить, что Галина не единственная из детей Михаила Бакунова, которая построила карьеру в ПАО «ЯТЭК». Его сын Александр также как и сестра родился и вырос в п. Кысыл-Сыр, а после окончания Новосибирского политехнического техникума вернулся в поселок. Будучи молодым специалистом, быстро устроился на работу в компанию, в которой их семья уже славилась своей трудовой династией и заработала авторитет. С того момента прошло уже 18 лет. Ему удалось без отрыва от производства получить высшее образование и в последующем занять должность старшего механика ООО «ЯТЭК-Сервис». Александр также является депутатом Вилюйского улусного собрания, баллотировался на должность главы администрации п.Кысыл-Сыр. Его жена Светлана – коренная жительница Кысыл-Сыра, работает специалистом по выпуску транспорта в ООО «ЯТЭК-Сервис», стаж – 17 лет. В семье двое детей.

И вот уже многие годы Бакуновы демонстрируют пример дружной семьи, в которой воспитание молодежи основывается на взаимовыручке, поддержке и уважению к старшим, порядочности и трудолюбии. Благодаря крепким отношениям внутри семьи, Бакуновы очень активные, всегда участвуют в мероприятиях, организованных компанией и администрацией поселка. Мужчины любят рыбалку, охоту, женщины же предпочитают заниматься домашним хозяйством, огородом. А семейная традиция, основанная на трудовой династии в ПАО «ЯТЭК», создает внутри семьи еще более сильную связь.