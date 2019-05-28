Трудоустройство местных кадров в приоритете

Одним из приоритетных направлений деятельности Главы Якутии Айсена Николаева является трудоустройство местных кадров.

Благодаря ряду комплексных мер, принятому Главой Якутии Айсеном Николаевым, в республике наблюдается положительная динамика в трудоустройстве местных кадров.

Улучшению показателей рынка труда способствует развитие специальных проектов. В 2018 году промышленными компаниями – участниками приоритетного проекта «Местные кадры – в промышленность» трудоустроено 5 726 человек из числа жителей республики, в том числе 2 357 человек из числа молодежи в возрасте до 30 лет, 1 782 человек из сельской местности.

Сегодня в проекте «Местные кадры – в промышленность» участвуют 20 компаний. К 2024 году на промышленных предприятиях высокооплачиваемую работу должны получить не менее 20 тыс. якутян.

По итогам первого квартала 2019 года промышленными компаниями – участниками проекта трудоустроено 1 468 человек из числа граждан, проживающих в республике, в том числе 557 чел. из числа молодежи в возрасте до 30 лет, 388 человек из сельской местности, 579 чел. вахтовым методом и на сезонные работы.

В соответствии с Государственной программой «Содействие занятости населения на 2018-2022 гг» контрольный показатель по организации стажировки молодых специалистов в промышленных предприятиях за счет средств государственного бюджета на 2019 год составляет 40 молодых специалистов и 18 наставников.

За первый квартал 2019 года за счет средств предприятий-участников приоритетного проекта Республики Саха (Якутия) «Местные кадры в промышленность» на стажировку были приняты 27 человек, из них 18 из сельской местности.

Также благодаря реализации нового проекта «Занятость на селе» в республике трудоустроено на постоянные рабочие места 170 граждан, на временные рабочие места – 467 граждан. Всего создано 53 рабочих места.

Утверждены Планы мероприятий («дорожные карты») в Горном, Хангаласском и Оленекском эвенкийском национальном районе на 2019-2020 годы. В результате реализации «дорожных карт» планируется к 2021 году создать 311 рабочих мест, в т. ч. в Горном улусе – 131, Хангаласском улусе – 76, Оленекском районе – 104.

Также планируется снизить уровень регистрируемой безработицы в Горном улусе до 3,5% (в 2018 г. – 4,1%), Хангаласском улусе – до 2,5% (в 2018 г. – 2,8%), Оленекском районе – до 6 % (в 2018 г. – 9%), а также реализовать индивидуальные планы по содействию в трудоустройстве 924 незанятых и безработных граждан, в т. ч. в Горном улусе – 287 граждан, Хангаласском улусе – 505 граждан, Оленекском районе – 132 граждан.