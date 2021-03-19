Трудоустройство выпускников, поддержка самозанятых и инвалидов – в России предлагают изменить сферу занятости

Инициативы партии сделают поиск работы максимально простым, удобным и эффективным

«Единая Россия» проводит широкое общественное обсуждение законопроекта о занятости по всей стране. Итоги обсуждения будут отражены в поправках ко второму чтению документа, которое состоится в апреле.

Секретарь Генсовета партии Андрей ТУРЧАК отметил, что работу центров занятости необходимо модернизировать. «Чтобы при помощи государства люди могли, не стоя в очередях, не выходя из дома, без лишних справок найти достойную и хорошо оплачиваемую работу», — подчеркнул он.

Речь, по сути, идет о создании цифровой службы занятости населения – в том числе с помощью портала «Работа в России». Все работодатели с численностью сотрудников более 25 человек будут обязаны размещать на портале информацию о своих вакансиях, потребностях в работниках и условиях их привлечения, а также о специальных рабочих местах для инвалидов.

В планах — создать крупнейший национальный банк вакансий, где будут собраны предложения от работодателей из всех регионов.

Андрей Турчак предложил расширить и категории тех, кому требуется помощь с поиском работы. В первую очередь, речь идет об инвалидах. Работодатели будут получать налоговые льготы только по факту их найма. Это исключит любые манипуляции при оформлении на работу людей с ОВЗ.

В число тех, кто испытывает трудности в поиске работы, нужно включить и выпускников вузов в возрасте до 25 лет, убежден секретарь Калужского реготделения «Единой России», губернатор Владислав ШАПША. Так они смогут получать и региональные меры поддержки, например, возможность временной занятости. Сейчас же помощь оказывается выпускникам профтехучилищ в возрасте от 18 до 20 лет, которые ищут работу впервые.

Это предложение поддержали представители профсоюзов. Инициатива «Единой России» гарантирует право выпускников на первое рабочее место. Также в «Единой России» предлагают сохранять выплаты официальным безработным в период профобучения. Это даст дополнительную поддержку гражданам, которые стоят на учете в службах занятости, и повысит их мотивацию к обучению.

«Безработный на период профессионального обучения снимается с учета, лишается пособия и получает стипендию. Мы предлагаем не снимать безработного с учета на период профессионального обучения», — пояснил первый замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей ИСАЕВ.

Услуги служб занятости нужно предоставлять и самозанятым, считают в партии. Сейчас это не предусмотрено в законе.

«Этот пробел надо устранять, потому что самозанятые также должны получать поддержку», – считает Андрей Исаев. Он добавил, что по прогнозам Минэкономразвития к 2024 году их будет не менее 2,5 миллионов.

Помимо этого, должна появиться возможность заверять электронное обращение в службу занятости простой цифровой подписью. Инициативу поддерживают в Минтруда и уверены, что предоставление услуг центров занятости должно осуществляться в том числе в электронной форме и быть максимально простым для граждан.

Напомним, 18 февраля 2021 года «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в закон о занятости. Разработать их поручил Председатель партии Дмитрий Медведев. Это стало вторым этапом изменения трудового законодательства и защиты прав работников. Законопроект предполагает передачу полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень и позволяет обеспечить работой прежде всего россиян, а не трудовых мигрантов. Поправки также закрепляют лучшие практики, сложившиеся в период пандемии — в первую очередь, речь идет о развитии онлайн-сервисов.

Народный депутат ГосСобрания (Ил Тумэн) РС (Я), член Комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Мария ХРИСТОФОРОВА: «Поправки в закон о занятости, определение дополнительных мер поддержки различных категорий населения должны быть приняты, ведь в первую очередь под защитой должны находиться интересы тех, кто сам себя защитить не может. Это молодые специалисты – вчерашние студенты, люди с инвалидностью, которых крайне неохотно принимают на работу, и лица предпенсионного возраста.

В обсуждение необходимо привлечь все заинтересованные стороны: исполнительную власть, профсоюзы и экспертов различных уровней. Моментов, которые требуют тщательной проработки, более чем достаточно.

Трудовое законодательство должно защищать интересы не только работников, так и работодателей, и нужно понимать, что необходимо учесть интересы и тех, и других. Плюс к этому, новые поправки должны опираться на интересы конкретных регионов, стимулировать в них рост уровня занятости, учитывая общие для всех проблемные моменты. То есть мы не должны ставить во главу угла только лишь борьбу в стране с безработицей. И конечно же, этот закон должен быть принят с учётом специфики ДФО, в том числе Арктических территорий».