Труд исправит…

Прокурором Усть-Алданского района Якутии поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно, за исключением случаев, предусмотренных ст. 151.1 настоящего Кодекса).

Как установлено судом, в августе 2020 года подсудимая, будучи ранее привлеченной к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ и к уголовной ответственности за незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции, не сделав для себя должных выводов, вновь осуществила продажу алкогольной продукции, не имея соответствующей лицензии.

Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

С учетом позиции государственного обвинения, суд приговорил подсудимую к исправительным работам на срок 9 месяцев с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.