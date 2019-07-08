«Тройной праздник»: на Еланке прошел республиканский фестиваль ямщицкой культуры «Гармонь моя ямщицкая»

6 июля в селе Еланка Хангаласского района прошел республиканский фестиваль ямщицкой культуры «Гармонь моя ямщицкая», посвященный памяти обладателя звания «Гармонист золотой десятки гармонистов ямщицкого тракта» Бориса АнатольевичаДобрянцева.

Организаторами фестиваля выступили муниципальное образование 2-ой Мальжагарский наслег Хангаласского района и республиканская общественная организация «Потомки государевых ямщиков».

Фестиваль проходил под открытым небом, собрав потомков государственных ямщиков со всех уголков Якутии. Организаторы отметили, что день проведения фестиваля, то есть каждая первая суббота июля, совпадает одновременно с Днём Еланки и Днём Ямщика, таким образом, праздник получился «тройным». Мероприятия включали в себя выступления как музыкальных ансамблей и коллективов, так и сольных исполнителей и ,конечно, же гармонистов ямщицких сел. Фестиваль открылся с приветственной речи ведущих, после чего хлебницы угостили всех желающих специально приготовленным для праздника караваями.

Всего на фестивале приняло участие 14 гармонистов, 5 солистов и 9 ансамблей,епертуаре которых была обязательная песня о гармони. Среди гармонистов были Валерий Варфоломеев, Геннадий Петров, Сергей Петров, Данил Гребнев, Александр Добрянцев, Андрей Филиппов, Леонид Тетюхин, Иван Федотов, ЕвгенийДобрянцев, Алексей Петров, Николай Емельянов, Николай Наумов, Михаил Золотарев и Валерий Филиппов. Среди солистов выступили Елизавета Сергеева, Алина Филиппова, Зинаида Добрянцева, Тамара Макарова,Ирина Стрекаловская, а также трио с репертуаром “Ямщики”: Галина Сергеева, Наталья Иванова и Татьяна Пальчиковская. Из коллективов на фестивале приняли участие народный фольклорный ансамбль“Ямщицкий перезвон”(художественный руководитель – Анастасия Павлова), ансамбль потомков государевых ямщиков “Бубенцы над Леной”(худ. рук-ль – Валентина Петрова), фольклорный ансамбль “Сударушка”(худ. рук-ль – Наталья Иванова) , народный самодеятельный коллектив “Реченька”(худ. рук-ль – Лидия Яйлиян), фольклорный ансамбль“Ленские зори”(худ. рук-ль – Светлана Дружинина), ансамбль потомков государевых ямщиков “Ямские бубенцы”(худ. рук-ль – Ирина Стрекаловская), ансамбль казачьей песни “Вольница”(худ. рук-ль –Юрий Павлов), ансамбль русской песни “Павловские вечерочки”(худ. рук-ль – Мария Петровна Сидорова) и народный хор“Раздолье”(худ. рук-ль –Лидия Яйлиян).

Всех участников и гостей фестиваля поприветствовал председатель республиканской общественной организации «Потомки государевых ямщиков», заслуженный работник народного хозяйства республики Саха (Якутия)Анатолий Анатольевич Добрянцев:

«Еланка была нами, ямщиками, облюбована уже давно. Тогда сюда прибыла большая правительственная делегация во главе со вторым президентом Якутии Вячеславом Анатольевичем Штыровым. Посоветовавшись с еланцами и нами, ямщиками, правительствоприняло решениепостроить на Еланке ямщицкое подворье как один из новых туристических объектов нашей республики».

Далее Добрянцев отметил, общественный деятель и автор книги «По следам государевых ямщиков» Анатолий Дмитриевич Соколов со своими земляками в 2001 году поставил часовню, выполненную из красного кирпича. Стоит отметить, что Анатолий Дмитриевич вместе со своей супругой Верой Александровной в этом году празднуют совместный юбилей – 80 лет. Сам Соколов признался, что «Еланка – это самое родное, что у меня есть».

Министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия)Ирина Сергеевна Высоких и зам.министра по внешним связям и делам народов РС(Я) Владимир Николаевич Васильев, выступая перед присутствующими, выразили надежду на то, что Фестиваль ямщицкой культуры будет развиваться и в дальнейшем обретет международный уровень.

Своими впечатлениями от фестиваля поделился 11-летний участник ансамбля «Вольница» Алёша Бондаренко:

«Я на Еланке впервые, и поначалу я думал, что этот фестиваль – это просто конкурс, на котором надо спеть и показать все свои таланты, а оказалось, что это нечто большее: здесь люди водят хороводы, веселятся, фотографируются на фоне красивой природы и часовни, хорошо проводят время. Сама атмосфера фестиваля очень праздничная, мне здесь очень понравилось».

Все участники фестиваля были награждены дипломами и значками первого открытого республиканского фестиваля «Гармонь моя ямщицкая»