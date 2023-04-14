Тротуар — не для машин! Наглец пойман!

В средствах массовой информации активно обсуждается нарушение правил дорожного движения водителем, а именно движение транспортного средства по тротуару.

Госавтоинспекция поясняет по данному факту: 12 января, около 6 часов вечера по ул. Проспект Ленина, возле д. 40, было зафиксировано нарушение Правил дорожного движения, совершенное водителем автомобиля марки «Toyota Camry», ответственность за которое предусмотрена ч. 2, ст. 12.15 КоАП Российской Федерации (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей). Соответствующие постановление в рамках требований законодательства было вынесено в отношении владельца транспортного средства.

Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдайте Правила дорожного движения!

С начала года на территории г. Якутска зарегистрирована 1258 дорожно-транспортных происшествий, где 123 человек получили ранения различной степени тяжести. Повреждено 2378 транспортных средств.

Большинство дорожно-транспортных происшествий связано с сознательным грубым нарушением правил дорожного движения: несоблюдением скоростного режима, очередности проезда, выездом на полосу встречного движения, неправильным выбором дистанции, нарушениями правил проезда пешеходных переходов, управлением транспортным средством в состоянии опьянения… Нередко нарушителями становятся пешеходы.

Силами одной лишь Госавтоинспекции бороться с аварийностью на дорогах невозможно. Противостояние дорожно-транспортному травматизму — задача всего общества в целом, а также каждого участника дорожного движения по отдельности.

Правила дорожного движения — закон жизни! Дорога всегда сопряжена с опасностью, здесь нет места самоуверенности и беспечности.

Помните об этом, и наши дороги станут безопасными! 🚔🚔🚔