Тройной хет-трик! В Якутии в трех семьях родились тройняшки

В Перинатальном центре Национального центра медицины состоялась выписка тройни семьи ВАСИЛЬЕВЫХ из Нюрбинского района.

Семья Александры и Владимира 26 октября пополнилась тремя мальчиками. В семье уже растут две девочки и мальчик.

Благодаря чуткому вниманию врачей, всего медицинского персонала Перинатального центра, детки чувствуют себя хорошо, растут, развиваются на радость своим родителям.

Текущий 2022 год, как и прошедший 2021 год, поистине стал для нашей республики богатым на тройни: в этом году в 3 семьях одновременно родились по трое детей, а в прошлом году – в 5 семьях.

Родители дали малышам имена Сандал, Эрчим, Уйгун.

Детям будут оформлены все полагающиеся выплаты и пособия, связанные с их рождением.

По инициативе главы Якутии Айсена Николаева, каждый ребёнок, родившийся в этом году, получит сертификат на 100 тысяч рублей в честь 100-летия ЯАССР и Года матери. Средства можно направить на обновление жилья, транспорта, образование детей, медицину и отдых.