Тройное ДТП в Якутске

9 марта около 9 часов утра на ул. Дзержинского в Якутске произошло столкновение трех автомашин.

По предварительным данным, водитель 1993 г.р., управляя автомашиной «Тойота Премио», не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос автомашины, и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем «Сузуки Свифт», который после удара совершил столкновение с автомашиной «Тойота Хайс Региус».

Со слов водителя «Тойоты Премио», его машину занесло на встречную полосу из-за колеи и заснеженной дороги (вчера и сегодня шел небольшой снег).

Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи увезла в медучреждение водителя автомашины «Сузуки» и его пассажира: в настоящее время их обследуют медики.

На участке дороги, где произошла авария, установлены все необходимые дорожные знаки, в том числе ограничивающие скорость движения.

По факту ДТП проводится проверка.