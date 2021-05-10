Тройное ДТП в Якутске

9 мая около 11 часов 30 минут на ул. Можайского возле д. 8/1 33-летняя автоледи, следуя на Тойоте Витц по ул. Можайского со стороны ул. Дзержинского в направлении ул. Строда мкр. Марха, не выдержала безопасную дистанцию до следующего впереди автомобиля и совершила столкновение с автомобилем “Тойота Бельта” под управлением 36-летнего водителя, следовавшего в попутном направлении, который от полученного удара совершил столкновение с автомашиной “Тойота Аурис” под управлением 60-летнего водителя, следовавшего в попутном направлении.

В результате происшествия пассажир “Витц” 58-летняя женщина получила ушиб передней брюшной стенки, назначено амбулаторное лечение. В момент ДТП пострадавшая находилась на переднем пассажирском сидении, помимо водителя в “Витц” находились 4 пассажира, все были пристегнутые ремнями безопасности.

В ходе проверки установлено, что водительница “Тойоты Витц” имеет общий стаж вождения с 2016 г., имеет водительское удостоверение по категории «B,В1». К административной ответственности по данным ГИБДД в этом году автоледи привлекалась два раза по ч.2 ст. 12.12 и ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Со слов женщины следует, что во время езды отвлеклась и протаранила впереди стоявшую машину.

По факту ДТП проводится проверка.