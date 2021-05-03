03.05.2021
16:25
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Происшествия

Тройное ДТП в Якутии: Есть пострадавшие

 

По предварительным данным на 38 километре РАД «Умнас», водитель автомобиля «Тойота Премио», двигаясь со стороны Якутска в сторону Покровска, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с двумя транспортными средствами «Тойота Белта» и «Тойота Филдер» следовавшими друг за другом с противоположной стороны. 

В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Белта» получила травмы головы в виде сотрясения и ушибов. Также ушибы получила 15-летняя девочка-пассажир автомашины «Тойота Филдер». Пострадавшим назначено  амбулаторное лечение. Серьезных травм удалось избежать так, как все участники автоаварии были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: УГИБДД МВД по РС(Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по РС(Якутия)
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