Тройное ДТП в Якутии: Есть пострадавшие

По предварительным данным на 38 километре РАД «Умнас», водитель автомобиля «Тойота Премио», двигаясь со стороны Якутска в сторону Покровска, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с двумя транспортными средствами «Тойота Белта» и «Тойота Филдер» следовавшими друг за другом с противоположной стороны.

В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Белта» получила травмы головы в виде сотрясения и ушибов. Также ушибы получила 15-летняя девочка-пассажир автомашины «Тойота Филдер». Пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Серьезных травм удалось избежать так, как все участники автоаварии были пристегнуты ремнями безопасности.