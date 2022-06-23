Троих детей отобрали у якутянки за жестокое обращение

В Жиганском районе прокуратура направила в суд уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения женщиной своих родительских обязанностей.

Прокурор Жиганского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры.

Установлено, что обвиняемая, вследствие злоупотребления алкогольными напитками не принимала мер по уходу за своими 3 малолетними детьми, которые при систематических уходах матери оставались дома одни, не доедали, не посещали детский сад, жили в антисанитарных условиях, при наличии заболеваний им не предоставлялось соответствующее лечение.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

Дети отобраны из семьи и помещены в специализированное учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей в г. Якутске.

Прокуратурой района в органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних внесены представления, по результатам рассмотрения которых приняты организационные меры направленные на недопущение подобных фактов впредь.