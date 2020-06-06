Троицкая родительская суббота 2020

6 июня 2020 года совершается Троицкая родительская суббота.

Троицкая родительская суббота — это один из самых главных поминальных дней в Православной Церкви, совершаемых в канун великого двунадесятого праздника Троицы.

Троицкую субботу издревле также именуют Вселенской, поскольку именно в этот день совершается «вселенское» заупокойное поминовение всех от века усопших христиан.

В этот день верующие традиционно посещают могилы почивших родных, а также устраивают поминальные трапезы. В церквях в канун Троицкой субботы служат заупокойные Всенощные, а в сам этот день – панихиды и литии.

В родительские субботы принято приносить в церковь продукты, кроме мясных и скоропортящихся, как особый вид пожертвования за умерших. Такие дары потом раздают бедным с просьбой помянуть в молитве прежде почивших отцов, братьев и сестер наших.