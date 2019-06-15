АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
23
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  64.43
 72.70
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.06.2019, 11:46
Происшествия
Экстра
В Якутске пропала подросток
15.06.2019, 11:15
Общество
Троицкая родительская суббота 2019
15.06.2019, 11:09
Общество
Троица 2019 — что нельзя делать, история, традиции и обычаи праздника
15.06.2019, 11:00
Происшествия
В Якутии произошло 6 пожаров
15.06.2019, 10:00
Якутия
В положение Республиканской деловой игры «МИНИСТР» внесены изменения
15.06.2019, 9:34
Якутия
В Якутии проходит выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике 
15.06.2019, 9:30
Якутск
В Якутске избран председатель Молодежной администрации при главе города
15.06.2019, 9:28
Происшествия
Фотофакт
Минэкологии проводит проверку по факту загрязнения рек Алданского района
15.06.2019, 1:03
Красота & Здоровье
Валентина Васильева: О том, что стану педиатром, я твердо решила еще в 5 лет
15.06.2019, 0:57
Общество
Энергетики Центрального РЭС соревновались в пожарно-прикладном мастерстве
15.06.2019, 0:20
Общество
Сегодня день рождения руководителей, телезвезды и звезды эстрады
15.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, суббота 15 июня 2019
14.06.2019, 22:17
Якутия
Айсен Николаев возложил живые цветы к памятнику освобождения Северо-Востока Китая
14.06.2019, 22:03
Общество
Некролог
Руководство Якутии выражает соболезнование
14.06.2019, 22:00
Общество
Некролог
Скончался легендарный оперный якутский певец
14.06.2019, 19:00
Якутск
Ярмарка пристройства животных «Счастье в каждый дом» пройдет в Якутске
14.06.2019, 18:25
Общество
Некролог
Скончался основатель кафедры журналистики Олег Якимов
14.06.2019, 18:20
Якутск
Игорь Шпектор проинспектировал сферу ЖКХ в Якутске
14.06.2019, 18:00
Якутия
В Якутске подвели итоги первого собрания Ленского клуба
14.06.2019, 17:51
Экология
Резонанс
Экологи о найденных лосятах: подбирать диких животных нельзя
14.06.2019, 17:40
Якутия
Айсен Николаев встретился с молодыми врачами
14.06.2019, 17:25
Красота & Здоровье
Интервью
Максим Макиевский: «Люди, с которыми ты работаешь, определяют твою жизнь»
14.06.2019, 17:20
Общество
Фотофакт
Эксклюзив
Женщины вышили красочное панно к празднику Ысыах
14.06.2019, 17:10
Происшествия
80 пьяных водителей пойманы за рулем в Якутске
14.06.2019, 17:00
Якутия
В Якутию доставлено более миллиона посылок
14.06.2019, 16:51
Происшествия
Мать-кукушка накопила алиментов почти на миллион рублей
14.06.2019, 16:40
Красота & Здоровье
Интервью
Татьяна Ряснова, акушерка Перинатального центра, о 48 годах работы в роддоме
14.06.2019, 16:25
Якутск
Якутские архитектурные проекты стали победителями престижного конкурса
14.06.2019, 16:15
Якутия
Молодежь зовут во власть
14.06.2019, 16:00
Экология
Прокуратура проверяет разлив нефтепродуктов на трубопроводе «Иреляхское»
14.06.2019, 15:47
Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Местникова: допрос иркутского эксперта по видеосвязи
14.06.2019, 15:40
Якутия
Председатель Госкомцен Якутии Антонина Винокурова в гостях у проекта «Правительство LIVE»
14.06.2019, 15:34
Культура & Образование
Эксклюзив
Сергей Сюльский претендовал на роль директора театра?
14.06.2019, 15:25
Общество
Понтонную переправу восстановили, движение на трассе «Вилюй» открыто
14.06.2019, 15:15
Якутия
Малому и среднему бизнесу расскажут о нацпроекте по предпринимательству
14.06.2019, 14:58
Якутия
Председатель правительства Якутии погружен в новый проект
14.06.2019, 14:35
Погода
Прогноз на выходные: погода без осадков
14.06.2019, 14:22
Происшествия
В 202 микрорайоне нашли подозрительный пакет
14.06.2019, 14:15
Якутия
В Якутске продолжаются занятия в летней Школе дизайна
14.06.2019, 14:00
Красота & Здоровье
Интервью
Работа в зоне повышенного риска. Интервью рентгенолаборанта
14.06.2019, 13:45
Политика
Партийные ряды пополняются новыми членами
14.06.2019, 13:30
Культура & Образование
Афиша
Ночь в филармонии
14.06.2019, 13:15
Финансы
Позитив
Алмазэргиэнбанк наградил победителя акции «Обменяй монеты»
14.06.2019, 13:08
Светская хроника
Instagram
Фанаты «залайкали» фото якутской знаменитости
14.06.2019, 13:00
Экология
Люди на мерзлотных ландшафтах
14.06.2019, 12:45
Судебная хроника
В Якутии экс-руководитель признался в присвоении 3,8 млн рублей
14.06.2019, 12:33
Красота & Здоровье
Интервью
Больничный уют: интервью сестры – хозяйки
14.06.2019, 12:22
Якутия
Движение по переправе через реку в Якутии временно закрыто
14.06.2019, 12:22
Экономика
Энергетики проводят капитальный ремонт электросетей «КВГЭС – Айхал»
14.06.2019, 12:09
Культура & Образование
Афиша
«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Сахацирка!
14.06.2019, 12:01
Судебная хроника
Люди в погонах оказались на скамье подсудимых
14.06.2019, 11:57
Экономика
Якутскэнерго: встречайте лето без долгов!
14.06.2019, 11:44
Экология
О ликвидации разлива нефтепродуктов в Мирнинском районе
14.06.2019, 11:30
Происшествия
86 человек тушат лесные пожары в Якутии
14.06.2019, 11:19
Происшествия
Еще один якутянин поверил лжесотруднику банка
14.06.2019, 11:12
Экономика
Обсуждены вопросы развития Арктических районов Якутии
14.06.2019, 10:58
Красота & Здоровье
Интервью
«Сердечное» интервью
14.06.2019, 10:46
Происшествия
В разных районах Якутска вспыхнул пожар
14.06.2019, 10:42
Политика
Экстра
В Якутии назначен новый министр
14.06.2019, 10:35
Якутия
О чем говорили Айсен Николаев и Александр Крутиков
14.06.2019, 10:24
Финансы
Фотофакт
Россельхозбанк поддержал Ысыах АККОР
14.06.2019, 10:12
Судебная хроника
Руководитель казенного учреждения «обогатился» за счет бюджета?
14.06.2019, 10:00
Экономика
Объявление
Сегодня в Тулагино работает выездная касса Энергосбыта
14.06.2019, 9:49
Судебная хроника
В Якутске осуждена гендиректор производственно-инвестиционной компании
14.06.2019, 9:38
Якутия
Владимир Солодов о задаче правительства Якутии
14.06.2019, 9:26
Происшествия
Житель Якутии совершил бесстыжий поступок
14.06.2019, 9:14
Экономика
На Сангарской нефтебазе обеспечат своевременную приемку нефтепродуктов
14.06.2019, 9:05
Происшествия
В Якутии при странных обстоятельствах погиб студент
14.06.2019, 9:00
Якутск
Депутаты Якутской городской Думы утвердили изменения бюджета
14.06.2019, 2:35
Общество
Резонанс
Правление Союза журналистов Якутии выразило свою позицию по ситуации вокруг Виктории Габышевой
14.06.2019, 1:56
Экономика
РСХБ поддержал агрохолдинг «КОМОС ГРУПП»
14.06.2019, 0:19
Культура & Образование
Сегодня день рождения звезды эстрады
Общество
15 июня 2019, 11:09
944

Троица 2019 — что нельзя делать, история, традиции и обычаи праздника

Наступает церковный праздник – Троица, который в 2019 году выпадает на 16 июня.

Его необычность заключается в том, что этот праздничный день не подкреплен никакими евангельскими текстами.

Также этот праздник еще отличается тем, что в Киевской Руси его начали отмечать только спустя 3 века после Крещения Руси, когда происходил самый расцвет православия на тех землях.

История праздника Троицы

Много внимания следует уделить истокам этого весьма интересного праздника – Святой Троицы, название которого означает единство Бога: Отца, Сына и Святого Духа. Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, и по обыкновению, этот праздник выпадает на конец мая или на первые дни июня.

История гласит о том, что праздник Троица был установлен в память важного события – сошествия святого духа на землю к апостолам.

Эта церковная версия подкреплена текстами в новозаветном произведении. Неизвестные авторы этой литературной работы рассказывают о том, что на 50-й день после того, как Иисус Христос воскрес, апостолы собрались все вместе, как велел Иисус перед своим вознесением на небеса. И внезапно раздался рокот с неба, словно от страшной грозы, и на землю к апостолам спустился с неба святой дух в обличии яркого пламени.


И святой дух сделал так, что каждый из апостолов стал говорить на другом языке. Духовные лица объясняют это знаменательное событие тем, что всевышний наделил апостолом умением говорить на разных языках, дабы они впоследствии могли проповедовать евангельские писания, распространяя христианство по всему миру.

Историки полагают, что христиане позаимствовали этот праздник Святой Троицы у религии древних евреев, которые существовали еще задолго до христианства. Истоки Троицы берут свое начало в древнееврейском празднике Пятидесятница. В этот день праздновался конец полевых работ, когда люди радовались тому, что больше не будет изнурительного труда на поле и не будет волнений по поводу урожайности года.

Но, следует отметить, что древнееврейские народы, помимо ликования, также приносили жертвы различным духам, как бы благодаря богов и завоевывая их почтение.

Традиции и обычаи празднования Троицы

Святую Троицу народ празднует уже не одно тысячелетие, не утратив запал к обрядам и традициям.

По обыкновению, Троица празднуется в течение трех дней, первым из которых является Клечальное воскресенье.


Именно в этот день людям необходимо быть крайне осмотрительными из-за враждебности мавок, потерчат, русалок и прочей нечистой силы. Легенды гласят, что в этот день нельзя бродить возле водоемов, а то русалки затянут под воду.

Также не стоит бродить по лесу одному, не то мавки защекочут до смерти. А потерчата – это души умерших некрещеных детей, они вреда людям не приносят, зато пугают здорово.

Клечальное воскресенье народ соблюдает все традиции празднования. Полы в церквах и домах украшают различными травами, а на иконы вешают веточки березы, считая это оберегом от нечисти. Зеленый цвет трав обозначает силу святого духа, которая обновляет, очищает и животворит. Также такое же символизирование имеют белый и золотистый цвет.

Следует отметить, что в этот день люди идут на кладбища, где поминают умерших родных людей, приводят в порядок могилы, а также оставляют на могилках различные угощения. Считается, что если не прийти к усопшим родственникам на могилу в этот день, то они прийти в дом и забрать кого-то с собой. А ближе к вечеру в селах проходят концерты и народные гуляния, где развлекается все селянство, водя хороводы и распевая песни.

Второй день – это Клечальный понедельник. В этот день происходили богослужения в храмах и церквах, после которых священники шли на поле, где читали молитвы, тем самым прося у Бога урожайного года. А сельские дети тем временем играли в увлекательные игры-забавы. Третий день назывался — Богодухов день. В этот день молодые девушки «водили Тополю». Суть заключалась в том, что «Тополей» выбирали самую прекрасную девушку, которая еще незамужем.

Другие же девушки украшали «тополю-девушку» ленточками и венками так, что бы ее не смогли узнать. Далее «тополю» водили по всему селу, дабы получить щедрые угощения от хозяев. В этот день также святили воду в колодцах, считая что этим избавляются от нечистой силы.

На Троицу принято плести венки из веток березы, с помощью которых девушки определяли: выйдут они замуж в этом году или нет.


Суть заключалась в том, что барышни самостоятельно плели венки, потом их надевали, гуляя в них весь вечер. А под конец празднования девушки снимали венки и бросали в воду, глядя на то — потонет он или нет. Если утонет, то в этом году девушка не выйдет замуж. А если останется на плаву, то скорее всего девица найдет своего суженого и обручится с ним. Сегодня этот церковный праздник отмечают особенно в селах.

Накануне Троицы хозяйки убирают в своем доме и во дворе, готовят различные блюда. Также ранним утром женщины собирают травы и цветы, чтобы украсить свой дом (комнаты, окна, двери). Ведь есть поверье, что эти травы не дадут пройти нечистой силе в дом, выполняя некую защитную функцию.

Украшая свои жилица, народ таким образом хотел пойти на контакт с полевыми и лесными духами, от который, как считалось тогда, зависел будущий урожай и плодородность полей. До обеда в церквях происходят службы, посвященные этому празднику. А уже ближе к вечеру народ собирается на концерты, гуляния, а также различные соревнования, поскольку погода в это время года позволяет это. К несчастью, большинство обычаев празднования забыто, но тем не менее Троица остается одним из важнейших церковных праздников.

Источник: https://sakhalife.ru/troica-2018-chto-nelzya-delat-istoriya-tradicii-i-obyichai-prazdnika/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
12.06.2019, 11:00
Происшествия
В Якутии ночью два бомра совершили плохое дело
11.06.2019, 11:23
Происшествия
Фотофакт
В Якутии задержаны члены ОПГ, пополнявшие «общак»
09.06.2019, 1:14
Происшествия
Эксклюзив
Итоги субботы для людей Сарданы Авксентьевой: СИЗО и домашний арест
10.06.2019, 19:13
Происшествия
В Якутске ГАИ бьет тревогу!!!
10.06.2019, 11:38
Происшествия
Фотофакт
Страшная авария произошла в Якутске
12.06.2019, 10:48
Спорт
Якутский пенсионер завоевал «золото» на ЧР по компьютерному многоборью
13.06.2019, 12:10
Происшествия
Скандал
Известного политика Якутии подозревают в избиении
14.06.2019, 9:05
Происшествия
В Якутии при странных обстоятельствах погиб студент
12.06.2019, 10:27
Происшествия
Дети получили тяжелые травмы на аттракционе в Якутске
11.06.2019, 11:22
Общество
Фотофакт
В Верхоянье люди борются с огнем возле села Бетенкес
13.06.2019, 12:05
Происшествия
Экстра
В Якутии изъято золото стоимостью более 18 млн рублей
10.06.2019, 11:32
Политика
Экстра
Свято место пусто не бывает: Новое назначение в мэрии Якутска
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Некролог
Общество
14.06.2019

Скончался легендарный оперный якутский певец

Некролог
Общество
14.06.2019

Скончался основатель кафедры журналистики Олег Якимов

Резонанс
Экология
14.06.2019

Экологи о найденных лосятах: подбирать диких животных нельзя

Якутия
14.06.2019

Айсен Николаев встретился с молодыми врачами

Интервью
Красота & Здоровье
14.06.2019

Максим Макиевский: «Люди, с которыми ты работаешь, определяют твою жизнь»

Интервью
Красота & Здоровье
14.06.2019

Татьяна Ряснова, акушерка Перинатального центра, о 48 годах работы в роддоме

Якутск
14.06.2019

Якутские архитектурные проекты стали победителями престижного конкурса

Экология
14.06.2019

Прокуратура проверяет разлив нефтепродуктов на трубопроводе «Иреляхское»