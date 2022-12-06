Трогательное видео о якутском Хатико, ждущем своего умершего хозяина

История о якутском Хатико попала в федеральные СМИ. «Известия» уже вняли видеосюжет о лайке Догоре из Оленька.

«Якутский Хатико» больше двух лет ждет умершего хозяина в его кабинете. Экс-глава Оленекского района Александр Иванов часто брал лайку с собой на работу, а когда его не стало, собака начала приходить сама. Сотрудники администрации уже привыкли к Догору: «Все относятся с уважением, очень добрая собака». Видео тгк IZ.RU