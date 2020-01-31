Трое жителей Якутска ответят в суде за сбыт фальшивых денег

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин гр.гр. Л., Б. и одной женщины гр. В. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации).

По версии следствия, обвиняемый Л, имея в своем распоряжении не менее 249 поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей каждый, хранил их в металлическом гараже, намереваясь осуществить их сбыт.

Впоследствии, он вступил в сговор со своим знакомым В. и передал ему для сбыта 100 поддельных купюр, которые последний хранил при себе и в своем доме, и привлек к реализации планов по их сбыту свою бывшую супругу В. и знакомого Б.

В декабре 2018 – январе 2019 года указанные лица реализовали не менее 100 фальшивых банкнот, расплачиваясь ими за приобретенный товар в магазинах Якутска и Жатая.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении обвиняемого В. в связи с заключением им досудебного соглашения выделено в отдельное производство и находится на стадии судебного рассмотрения.