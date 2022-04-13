Трое якутян стали заслуженными фермерами России

Заслуженные звания «Заслуженный фермер России» с памятной медалью вручил президент АККОР Владимир Плотников во время юбилейного форума Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Якутии трем главам фермерских хозяйств из Сунтарского, Чурапчинского и Таттинского улусов.

Вручая награды лучшим представителям фермерского сообщества, Владимир Плотников поблагодарил их за добросовестный труд, достижение высоких производственно-экономических показателей, большой вклад в развитие фермерского движения и активную общественную деятельность.

Глава ИП К(Ф)Х «Лонкур» Александр Николаевич Попов более 43 лет работает в отрасли сельского хозяйства в родном Сунтарском улусе. Свой трудовой путь начал в 1979 г. электриком в совхозе «Сунтарский». В 1986 г. переведен дояром.

В 1993 году создал крестьянское хозяйство «Лонкур». Тогда в хозяйстве насчитывалось 13 дойных коров, 24 головы молодняка КРС, а также 114 гектаров сельскохозяйственного земельного угодья, в т.ч. 40 гектаров пашни, которые были выделены Александру Николаевичу в качестве долевого пая от ликвидированного совхоза «Сунтарский». На сегодняшний день в хозяйстве — 450 гектаров сельскохозяйственных угодий, в т.ч. 200 гектаров пашни. В хозяйстве работают 10 человек, из них 3 – постоянных. В 2012 году фермер построил коровник на 100 голов и два жилых дома для работников. В 2014 г. на средства гранта на развитие семейной животноводческой фермы построил также коровник для молодняка.

За время работы в К/Х «Лонкур» Александр Николаевич награжден грантом президента Республики Саха (Якутия) в 2002 и 2010 годах, в 2003 году удостоен звания лауреата Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области сельского хозяйства, отмечен почетными званиями «Отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)», «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) и «Ветеран сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)».

Глава ИП К(Ф)Х «Дьячковский И.И.» Илья Ильич Дьячковский из Чурапчинского улуса с 12 лет каждый год в летнее время работал дояром в летне-трудовом лагере «Булгунньахтах». Свое фермерское хозяйство начал в 2006 году с 14 голов КРС. Дважды (в 2014 и 2020 годы) стал обладателем гранта по федеральной программе «Развитие семейной фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства». На средства гранта построил два коровника и приобрел нетелей и сельхозтехнику.

В 2012 году стал победителем в республиканском конкурсе среди фермерских хозяйств в номинации «Лучшее молодое крестьянское (фермерское) хозяйство», отмечен званиями «Отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) и «Заслуженный фермер Республики Саха (Якутия)».

Глава ИП К(Ф)Х «Даккы» Екатерина Матвеевна Винокурова из Таттинского улуса создала свое хозяйство в 2004 году, восстановив старый коровник, построила полнокомплектный летник. С тех пор занимается разведением крупного рогатого скота. За годы работы хозяйство Екатерины Матвеевны достигло больших успехов. Основные производственные показатели выросли в 10 раз. Хозяйство Екатерины Матвеевны регулярно выполняет планы по сдаче молока и мяса.

У Екатерины Матвеевны пятеро детей, двое из которых пошли по стопам матери – сегодня они имеют свое фермерское хозяйство. С 2010 года хозяйство ведет строительство механизированного комплекса на содержание крупного рогатого скота по федеральной программе «Пилотные семейные молочные фермы».

Сегодня у Екатерины Матвеевны крупное хозяйство, которое динамично развивается из года в год, занимает одно из ведущих мест в улусе и в республике.

Екатерина Матвеевна активно участвует в общественной жизни улуса, является членом правления СПК «Таатта» и членом правления ассоциации КФХ Таттинского улуса «Аргыс», является победителем многих конкурсов, в том числе победителем республиканского конкурса «Далбар Хотун» в 2013 году.

За многолетний добросовестный труд и за высокие производственные показатели работе в системе агропромышленного комплекса Екатерина Винокурова награждена грамотой АККОР России, отмечена званием «Отличник сельского хозяйства РС(Я)», а также удостоена премии Президента РС(Я) «За вклад в развитие малого и среднего предпринимательства РС(Я)».

Заместитель министра сельского хозяйства РС(Я) Николай Афанасьев отметил безоговорочную поддержку руководства АККОР России в развитии фермерства в непростых условиях Якутии, что является не только основой самозанятости сельского населения, но и базисом сохранения традиционных отраслей, языка и культуры коренных народов Севера.

«Опыт работы якутского фермерства известен за пределами республики. Наших аграриев знают и уважают на российском уровне. Ежегодно лучшие фермеры Якутии принимают самое активное участие в работе российского съезда АККОР, вносят свои предложения по улучшению условий ведения сельского хозяйства в труднодоступных и отдаленных регионах России, ставят большие задачи по развитию родной Якутии. Уверен, что совместными усилиями мы решим все задачи по развитию агропромышленного комплекса Якутии» — подчеркнул замминистра.