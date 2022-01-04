Трое якутян стали мастерами спорта России 😊👏

Приказом министра спорта России Олега Матыцина троим якутянам присвоены звания мастеров спорта страны. Нормативы выполнили представители пауэрлифтинга, спортивной борьбы и мас-рестлинга, сообщает ЯСИА.

От Якутии в приказе министра спорта страны фигурируют пауэрлифтер Владимир Палкин и борец вольного стиля Даниил Иванов. Последний, напомним, является абсолютным чемпионом Игр Манчаары по хапсагаю, прошедших прошлым летом, а также победителем международного турнира памяти Романа Дмитриева.

Кроме этого, звание мастера спорта России присвоено якутянину Виктору Крылову, который выступал на чемпионате России за Москву. Он является двукратным призером чемпионата страны по мас-рестлингу, призером этапов Кубка мира.