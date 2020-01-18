Трое якутян попали в финал конкурса «Лидеры России»

Подведены итоги престижного дальневосточного этапа всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Трое якутян — Василий ГРИНЧЕНКО, Иван ЛУЦКАН и Артем ФИРСТОВ попали в финал. Он пройдет в марте в Сочи.

14-16 января во Владивостоке проходил полуфинал дальневосточного этапа одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — конкурса среди управленцев «Лидеры России». Со всех субъектов Дальневосточного федерального округа заявки подали 9644 человека, но по итогам тестирования в полуфинал смогли пройти 330. Все они прошли повторный тест, по итогам которого к участию были допущены 250 управленцев, в том числе 31 якутянин.

Пройдя довольно сложные испытания на выявление лидерских качеств — от нацеленности на результат до инновационности предлагаемого решения какой-либо проблемы, жюри конкурса отобрали 30-ку лучших, в числе которых оказались представители Якутии — Василий Гринченко, Иван Луцкан и Артем Фирстов. Они будут представлять весь Дальний Восток в финале в Сочи, который пройдет 20-21 марта.

Напомним, что финалистами станут 300 человек со всех федеральных округов страны, которые получат гарантированный грант в размере 1 миллиона рублей, а 100 лучших получат возможность работать с крупными и опытными управленцами страны.