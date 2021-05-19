Трое студентов АГАТУ стали обладателями именной стипендии Петра Тимофеева

В рамках III Лесопромышленного форума Республики Саха (Якутия) «Современные технологии: Качество. Конкурентоспособность. Эффективность» 19 мая 2021 г. в торжественной обстановке трем студентам Арктического государственного агротехнологического университета были вручены именные стипендии Петра Алексеевича Тимофеева.

Пётр Алексеевич Тимофеев — советский и российский учёный, кандидат биологических наук, профессор кафедры ботаники Якутского государственного университета, основатель одного из направлений лесоведения (раздела геоботаники) — мерзлотного лесоведения, один из авторов Красной книги Якутии. Его существенным вкладом в развитие лесной науки является разработка теоретических положений и принципов нового направления науки о лесах и лесных ресурсах зоны вечной мерзлоты — мерзлотного лесоведения.

Именной стипендией Петра Алексеевича Тимофеева отмечен студент 4 курса группы ЛД-17 по направлению «Лесное дело» Герасимов Игорь и студент 4 курса группы ТЛЗ-17 по направлению «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» Апросимов Айсен, а также студент 4 курса группы ТЛЗ-17 по направлению «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» Заморщиков Дмитрий. Все эти студенты участвовали в лесовосстановительных работах в Ленском районе в 2020 году.

«В прошлом году мы работали на лесовосстановительных работах в селе Нюя Ленского Района, занимались очисткой валежа и посадкой сеянцев. Я очень рад, что сегодня мне вручили стипендию Петра Алексеевича. Такая поддержка очень важна. Это дает как моральную поддержку, так и стремление для дальнейших побед и достижений», – отмечает Апросимов Айсен.

Отметим, что вся научно-педагогическая деятельность Петра Алексеевича была посвящена высшему биологическому образованию, ботанике и лесоведению. Им было опубликовано около 200 научных и учебно-методических работ, в том числе 10 монографий и учебных пособий, 12 учебных программ, около 100 публикаций в периодической печати по проблемам развития высшей школы и развития биологической науки в Республике Саха (Якутия), по экологическому просвещению и воспитанию населения, по вопросам охраны природы.