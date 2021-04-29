29.04.2021
20:55
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Образование

Трое студентов АГАТУ получили стипендии имени Айаала Степанова

Сегодня, 29 апреля на торжественном открытии специализированной учебной аудитории «Ростсельмаш» им. А.И. Степанова в АГАТУ обьявили об учреждении стипендии имени доктора сельскохозяйственных наук Айаала Ивановича Степанова. Стипендия учреждена по инициативе Попечительского совета вуза, друзей и коллег Айаала Ивановича и будет вручаться студентам и аспирантам АГАТУ за высокие показатели в учебной и научно-исследовательской деятельности.

Первыми стипендиатами объявлены 3 студентки вуза: Соловьева Туймаада Тимофеевна, студентка Факультета лесного комплекса и землеустройства, Степанова Сардана Владимировна, аспирантка Инженерного факультета и Трофимова Варвара Семеновна, магистрантка Инженерного факультета.

В вузе обьявили благодарность активным студентам и выразили надежду, что полученные средства позволят ещё активнее участвовать в научных конференциях и исследовать современные технологии в сельском хозяйстве.

Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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