Трое студентов АГАТУ получили стипендии имени Айаала Степанова

Сегодня, 29 апреля на торжественном открытии специализированной учебной аудитории «Ростсельмаш» им. А.И. Степанова в АГАТУ обьявили об учреждении стипендии имени доктора сельскохозяйственных наук Айаала Ивановича Степанова. Стипендия учреждена по инициативе Попечительского совета вуза, друзей и коллег Айаала Ивановича и будет вручаться студентам и аспирантам АГАТУ за высокие показатели в учебной и научно-исследовательской деятельности.

Первыми стипендиатами объявлены 3 студентки вуза: Соловьева Туймаада Тимофеевна, студентка Факультета лесного комплекса и землеустройства, Степанова Сардана Владимировна, аспирантка Инженерного факультета и Трофимова Варвара Семеновна, магистрантка Инженерного факультета.

В вузе обьявили благодарность активным студентам и выразили надежду, что полученные средства позволят ещё активнее участвовать в научных конференциях и исследовать современные технологии в сельском хозяйстве.