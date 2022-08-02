02.08.2022
15:04
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Происшествия

Трое пропавших сотрудников Авиалесохраны нашлись!

«ЯВ» только что сообщили, что трое пропавших сотрудников «Авиалесохраны» сегодня нашлись! В целости, в сохранности — передает канал общественно-политической газеты «Якутск Вечерний».

Без вести пропали 3 работника Авиалесоохраны, тушившие лесной пожар в Якутии
Опубликовано последнее видео пропавших работников Авиалесохраны
Фото: https://t.me/crimyakutiaru
Источник: https://t.me/yakutsk_vecherniy

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