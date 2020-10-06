Трое похитителей задержаны в Мегино-Кангаласском районе

В Мегино-Кангаласском районе оперативники по горячим следам установили подозреваемых в краже домашнего скота.

В дежурную часть отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району обратилась 41-летняя жительница одного из сел. Женщина сообщила, что неизвестные совершили забой ее быка.

Останки животного были обнаружены на окраине села в лесном массиве местными жителями. Сумма ущерба оценивается в 60 000 рублей.

После осмотра места происшествия полицейские незамедлительно организовали оперативно-розыскные мероприятия и по горячим следам установили подозреваемых в совершении кражи домашнего скота. Ими оказались трое жителей района в возрасте 27, 28 и 29 лет, двое из которых ранее судимы за кражу.

Установлено, что подозреваемые, с целью совершения кражи крупного рогатого скота, ночью выехали в местность недалеко от соседнего села. Увидев пасущегося быка, злоумышленники привели его в лес, забили выстрелом из охотничьего ружья и разделали тушу. Для дальнейшей продажи мясо подозреваемые хранили в одном из заброшенных домов. Вещественные доказательства, в том числе ружье изъяты.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время один из подозреваемых водворен в следственный изолятор, а в отношении двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.